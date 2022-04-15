В Дании открылся сказочный музей творчества Ганса Христиана Андерсена

Японское архитектурное бюро Kengo Kuma & Associates — мировой лидер в области музейного проектирования, известный такими проектами, как музей дизайна V&A Dundee в Шотландии и музей искусств OMM в Турции.

Для своего нового музея Ганса Христиана Андерсена архитекторы студии черпали вдохновение в творчестве знаменитого сказочника. Здание спроектировано частично под землей и обыграно деревянными деталями.

H.C. Andersen Hus расположен рядом с домом детства автора в Оденсе в Дании. Его общий дизайн основан на сказке Андерсена «Огниво», в котором рассказывается история о дереве, скрывающем в себе подземный клад, пишет Техкульт.

Территория музея занимает площадь 5 600 кв. м и включает в себя музей, культурный центр, детскую зону и кафе. Здание состоит в основном из дерева с зеленой крышей и крупным остеклением для попадания внутрь большого количества естественного света. Большая часть площади занята подземными выставочными площадками, где размещены работы дюжины художников со всего мира по мотивам сказок Андерсена.

Такая частично подземная планировка освобождает место для благоустроенного сада общего доступа с растениями, некоторые из которых фигурируют в сказках писателя. Выставочные залы организованы без иерархии и единого центра.

Музейные пространства представляют собой нескольких круглых помещений, соединенных друг с другом, как звенья цепи. Непрерывная изогнутая зеленая стена повторяет структуру подземного пространства, ограждает сад и очерчивает наземные дорожки. Проходя по переплетенным друг с другом пространствам, посетители оказываются между внешним и внутренним мирами по мере того, как зеленая стена появляется и исчезает.

Х.К. Andersen Hus был создан в сотрудничестве с ландшафтным подрядчиком MASU Planning и открыт в середине 2021 года. Однако с тех пор велись работы по благоустройству сада, которые сейчас практически завершены. Стоимость строительства составила 390 млн датских крон (почти $60 млн). Ожидается, что музей будут посещать до 300 000 человек в год.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»