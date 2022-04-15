Белорусские производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого на 60 копеек за 1 кг, сообщает концерн «Белгоспищепром».

«Нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси», – заявили в концерне.

«Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания, в первую очередь, внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста, – отметил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. – Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг».

Напомним, в Беларуси работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Все вместе они производят около 5 тысяч тонн в сутки. Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Все производители сахара поставляют продукцию как в торговые сети, так и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки.

Надо отметить, что 12 апреля нынешнего года Совет министров ввел ограничения на вывоз из Беларуси отдельных видов продовольственных товаров. В частности, было запрещено вывозить за границу более 1 кг сахара, соли, муки, макарон.

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