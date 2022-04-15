Представители Министерства труда и социальной защиты РБ рассказали о том, как работающие пенсионеры могут увеличить размер своих пенсионных выплат. Так, согласно информации, увеличить пенсию белорусы могут благодаря механизму «отложенной пенсии». Надо отметить, что этот механизм предполагает то, что по достижении пенсионного возраста пенсионеры могут на время отказаться от пенсионных выплат. В дальнейшем это позволит получить бонусы, а именно премиальное повышение пенсии. Появится и дополнительный стаж.

Специалисты отметили несколько нюансов, которые необходимо соблюсти, чтобы механизм «отложенной пенсии» начал работать:

Отказаться от получения пенсионных выплат нужно минимум на 2 месяца.

Необходимо подать соответствующее заявление в органы соцзащиты.

Продолжить осуществлять рабочую деятельность.

Обратиться с заявлением о перерасчёте пенсии после окончания периода отказа от выплат.

«Женщина со стажем 35 лет и заработком на уровне 90% от средней зарплаты работников в республике (ИКЗ = 0,9), с пенсией в апреле 2022 г. – 532 руб. Если бы она работала и отказалась от получения пенсии на 3 года, пенсия в апреле 2022 г. была бы 743 руб. При работе без пенсии 5 лет её размер был бы 971 руб.», — такой пример приводится в Телеграм-канале Минтруда.

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