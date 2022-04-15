Производители ищут новые рынки сбыта

Торговая площадка Центральной Азии может стать естественным направлением развития для тех производителей, которые потеряли белорусский и российский рынки.

Сегодня этот регион страдает не только от падения валют, зависимых от российского рубля, но и из-за нарушения цепочек поставок, которые традиционно пролегали через Россию, потому что это был более короткий и гораздо более дешевый маршрут.

Если говорить о транзите через Россию, то в настоящее время есть опасения обеих сторон того, что любое транспортное средство будет арестовано (задержано, конфисковано) вместе с товаром на другой стороне границы. К слову, некоторые страховщики уже отозвали покрытие в России, пишет trans.info.

Для того чтобы избежать перевозок по территории РФ, есть альтернатива – автомобильный и автомобильно-железнодорожно-паромный вариант: через Турцию-Иран-Туркменистан по суше или через Турцию-Азербайджан –паромом в Казахстан и Туркменистан. Надо отметить. что раньше эти маршруты использовались крайне редко.

Россия и Украина — крупные производители сырьевых товаров. Дестабилизация региона уже вызвала резкий рост мировых цен. Более того, изменение мировых цепочек поставок и транспортных коридоров кардинально влияют на темп экономического роста не только стран, вовлеченных в конфликт, но и таких гигантов, как Китай или Европейский союз.

Для тех производителей, которые потеряли российский рынок, завоевание рынков Центральной Азии может стать естественным направлением развития. Тем более, что к ним часто попадали европейские товары, но через российских дистрибьюторов.

По всей вероятности, пришло время для прямого сотрудничества.

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