Таинственный свинцовый саркофаг, обнаруженный в недрах парижского собора Нотр-Дам после пожара, скоро будет открыт, и его секреты будут раскрыты, сообщили французские археологи.

Пожар, охвативший готический собор XII века в апреле 2019 года, привел к масштабному проекту реконструкции. Во время подготовительных работ по восстановлению древнего шпиля церкви в прошлом месяце рабочие обнаружили хорошо сохранившийся саркофаг, погребенный под землей на глубине 20 метров (65 футов) среди кирпичных труб отопительной системы 19 века.

Однако считается, что он гораздо старше – возможно, относится к 14 веку.

Ученые уже заглянули в саркофаг с помощью эндоскопической камеры, обнаружив верхнюю часть скелета, подушку из листьев, ткани и пока еще неопознанные предметы.

Саркофаг был извлечен из собора во вторник, сообщил на пресс-конференции национальный археологический исследовательский институт Франции INRAP.

В настоящее время он хранится в надежном месте и “очень скоро” будет отправлен в Институт судебной медицины в юго-западном городе Тулуза.

Затем судебно-медицинские эксперты и ученые откроют саркофаг и изучат его содержимое, чтобы определить пол и состояние здоровья скелета, заявил ведущий археолог Кристоф Беснье, добавив, что может быть использована технология углеродного датирования.

Отметив, что скелет был найден под курганом земли, в котором находилась мебель 14 века, Беснье сказал: “Если окажется, что это действительно саркофаг средних веков, мы будем иметь дело с крайне редкой практикой захоронения”.

Они также надеются определить социальный ранг покойного. Учитывая место и стиль захоронения, можно предположить, что они принадлежали к элите своего времени.

Однако глава INRAP Доминик Гарсия подчеркнул, что тело будет исследовано “в соответствии” с французскими законами, касающимися человеческих останков.

“Человеческое тело не является археологическим объектом”, – сказал он. “На человеческие останки распространяется действие гражданского кодекса, и археологи будут изучать их как таковые”.

Как только они закончат изучение саркофага, он будет возвращен “не как археологический объект, а как антропологическая ценность”, – добавил Гарсия.

А может ли Нотр-Дам, дом этого неизвестного человека на протяжении стольких веков, послужить местом его последнего упокоения?

В INRAP сообщили, что изучается возможность “повторного захоронения” в соборе.

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