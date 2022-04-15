Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже целых 17 лет, 12 из них в законном браке. За такой срок многие пары успевают распасться. Но эта звездная чета все еще вместе. И похоже, что так будет и дальше. Подольская не устает говорить о том, как ей повезло встретить Преснякова, пишет Экпресс Газета.

За годы совместной жизни артисты успели дважды стать родителями. Старший ребенок пары Артем появился на свет в 2015 году, а спустя пять лет певица родила еще одного мальчика. Малышу дали имя Иван. Примечательно, что, несмотря на занятость, Наталья и Владимир успевают уделять время отпрыскам. Подольская не скрывает восторга от того, каким замечательным папой стал исполнитель.

«Володя очень хороший отец. У нас получился идеальный вариант. Мы вместе были десять лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали. И вот через годы у нас появился ребенок, и мы перешли на новый этап наших отношений — очень правильный и нужный», — призналась Подольская.

На жизнь Наталья не жалуется. Себя знаменитость с удовольствием называет работающей мамой. Звезде повезло, что они с супругом могут не переживать о быте. Для этого у артистов есть домработница и две няни, без помощи которых Подольской было бы куда труднее. А так певица с мужем могут все свободное время посвящать наследникам. Причем Наталья сейчас больше занимается младшим сыном, препоручив старшего мужу.

«Мне нравится поговорка: когда в семье появляется второй ребенок, первый переходит отцу. Это абсолютная правда. Теме почти семь лет, он взрослый мальчик, и ему интересно с папой. Меня это устраивает, так я могу посвящать больше времени Ване без ревности старшего сына», — поделилась исполнительница.

Со стороны кажется, что жизнь Подольской идеальна и у певицы нет поводов для расстройства. Однако это не так. Звезда любит пожаловаться на неидеальную фигуру. Хотя поклонники считают недовольство Натальи лукавством, сама артистка продолжает страдать.

«Стоит немножко лишнего съесть, как он (живот) уже – оп! – типа беременный. Это сводит меня с ума. Я пытаюсь это как-то принять, от этого никуда не деться, но все равно над этим работаю. Хожу на тренировки три раза в неделю. Считаю, что это просто необходимо», — заключила Подольская.

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