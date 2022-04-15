Исследователи из Технологического университета Чалмерса разработали новую форму ИИ. Он наблюдает за поведением человека и может адаптироваться для выполнения своих задач. Так авторы хотят создать гибких роботов, которые смогут работать бок о бок с людьми.

Когда люди выполняют простое задание, например, сервируют стол, можно подойти к решению этой задачи несколькими различными способами, в зависимости от условий. Если перед нам есть стул, то мы можем передвинуть его или обойти вокруг. Мы чередуем использование правой и левой рук, делаем паузы и выполняем незапланированные действия, пишет Хайтек.

Но роботы работают по-другому: им нужна точная инструкция на протяжении всей работы. Такой подход делает их очень эффективными в средах, где можно использовать один и тот же шаблон, например, на заводах. Но для успешного взаимодействия с людьми, например, в сфере здравоохранения или при работе с клиентами, роботам необходимо работать более гибко.

Исследователи из Университета Чалмерса хотели выяснить, можно ли создать ИИ, который обучается на общей, а не конкретной информации. Чтобы затем он мог создавать гибкий и адаптируемый алгоритм решения задачи.

Чтобы попробовать создать такую нейросеть, авторы попросили несколько человек выполнить одну и ту же задачу — сложить стопки маленьких кубиков двенадцать раз в виртуальной среде. Каждый раз задание выполняли по-разному. Движения людей отслеживали с помощью набора лазерных датчиков.

Полученный ИИ сосредоточился на том, чтобы понять намерения и подцели выполняемой работы. Нейросеть создала библиотеки, состоящие из различных действий для каждой из них. Затем искусственный интеллект создал инструмент планирования, с помощью него робот смог автоматически сгенерировать план для заданной задачи, даже когда изменились окружающие условия.

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