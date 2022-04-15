Отец известного теннисиста рассказал «Народной Воле» о том, чем его сын занимается после завершения карьеры.

Максим Мирный – бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2012 года, 10-кратный победитель турниров Большого шлема и двукратный победитель Итогового турнира АTP в парном разряде. Участник пяти Олимпиад.

В 2018 году легендарный теннисист в открытом письме объявил о завершении карьеры.

«Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства, – написал Макс. – И я счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой.

Заглядывая вперед, пришло время переключиться и принимать новые вызовы. Несомненно, буду скучать по игре и соперничеству, но я всё равно буду пристально следить за теннисом и наслаждаться своей любимой профессией рядом с кортом».

После завершения карьеры Максим Мирный подписал контракт с японским теннисистом Кеи Нисикори и до сих пор работает в его тренерском штабе.

– Макс тренирует японца, ездит с ним по всему миру на турниры, – говорит Николай Николаевич Мирный. – На Кубке ATP в 2021 году сын даже исполнял обязанности капитана сборной Японии, поскольку Нисикори тоже выступал за национальную команду. Кеи – лидер в сборной, он и попросил, чтобы Максим стал на время капитаном.

– А семья Максима где находится?

– В Америке, во Флориде. Летом, как правило, приезжают проводить каникулы в Беларусь. Периодически я в Америку летаю, так что вижу внуков.

Старшая дочь Максима Мелани уже заканчивает школу, Петра – в 9-м классе, Демид ходит в 4-й, а самому младшему, Трофиму, 7 лет.

Ксения, жена Макса, занимается их воспитанием, хотя, безусловно, сын также при возможности приезжает домой.

– Сами вы в основном живете и работаете в Минске?

– Да, я уже давно на пенсии, спокойно и тихо живу. В то же время продолжаю работать, смотрю за теннисным центром, который мы построили в столичном микрорайоне «Малиновка».

– Окупается бизнес-проект?

– Вы знаете, люди всегда хотят быть здоровыми, поэтому к нам обращаются. Как жизнь идет, так и наш бизнес идет вместе с жизнью.

– А еще в последнее время жизнь показывает, что цены растут, как грибы после хорошего летнего дождя. В вашем центре услуги сильно выросли в цене?

– Скажу откровенно: мы пока вообще не поднимали цены. Хотя исключать ничего нельзя.

Публикация из № 30 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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