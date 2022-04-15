Российский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар, затонул, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что, как и сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Вечером 13 апреля украинские СМИ и политики сообщили, что по крейсеру «Москва» нанесен удар двумя ракетами «Нептун» украинского производства. В Минобороны РФ позже заявили, что на крейсере начался пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Причину возгорания в ведомстве не назвали. На следующий день Минобороны РФ объявило, что пожар на крейсере локализован и корабль буксируют в порт. О возможных пострадавших или погибших из числа экипажа крейсера не сообщалось.

Ракетный крейсер «Москва», заложенный в 1976 году, являлся флагманом Черноморского флота РФ. Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием “Слава”. В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 “Вулкан”. 24 февраля 2022 года участвовал в захвате острова Змеиный.

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Остойчивость судна — его способность возвращаться в состояние равновесия после воздействия внешних сил, например сильных волн или ветра.

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