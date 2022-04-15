«Народная Воля» поинтересовалась, что думает про войну России в Украине и белорусскую экономику бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь.

– Михаил Николаевич, как ваши дела? Сейчас многие уезжают. У вас нет таких планов? Тем более вам есть куда ехать – сын в Германии…

– Ну а зачем мне уезжать? В свое время меня обвинили в том, что я украл 20 миллионов долларов. Так вот если бы я их действительно украл, то эмигрировал бы. А я живу здесь.

– На ваш взгляд, что будет с экономикой? Чего вообще ждать в ближайшее время?

– Хорошим прогнозам взяться неоткуда. Если литературно, это называется пипец. Но Александр Лукашенко – он шустрый и хитрый, может, что-то еще и вытрясет из России.

Экономике туго придется, но с голода мы точно не умрем. Картошка и капуста будут. Хреново, но будем жить.

– Во время визита на Дальний Восток Лукашенко заявил: осталось совсем чуть-чуть, чтобы мир начал голодать, потому что без удобрений ничего не растет, а европейцы от белорусских удобрений, как вы знаете, отказались… Вы верите в миф о том, что Европу накроет голод?

– Самый крупный производитель калия, минеральных удобрений – Канада. Она может без проблем нарастить мощности в несколько раз.

– Сейчас говорят о глобальной дедолларизации. Вы доллары на евро уже поменяли?

– В Беларуси и России точно случится дедолларизация – будут искать доллары и вряд ли найдут. А в других странах всё будет нормально, я так думаю.

Конечно, в целом удар получит не только белорусская, но и вся мировая экономика.

– На ваш взгляд, долго еще продлится война?

– Это полное безумие – славяне молотят славян!

Может, в конце концов кто-то в Кремле сообразит, что пора заканчивать эту бойню? Даже во времена Сталина и ученые, и военные высказывали свои мнения, писали записки. Например, Сталин говорит министру финансов Звереву: надо профинансировать вот это и вот это. А Зверев отвечает: вот смотрите, какие у нас статьи расходов, скажите, откуда снять. А снять-то неоткуда! А у нас что происходит? Лукашенко называет фамилию премьер-министра или министра, тот вскакивает: «Есть, понял, сделаю!» Беспрекословное подчинение. Такое впечатление, что своего мнения в правительстве никто не имеет. А те, кто имеет, там долго не задерживаются.

– В свое время многие хорошо отзывались о председателе Нацбанка Павле Каллауре. Станислав Богданкевич не раз хвалил его в своих интервью за относительно разумную и взвешенную политику.

– В правительстве сегодня действительно вынуждены прислушиваться к Павлу Каллауру. Потому что, если его не слушать, будет полный крах. Но и Нацбанк вряд ли долго сможет выдерживать то, что происходит сегодня. Не всё же, в конце концов, от банка зависит.

– Некоторым банкирам, похоже, сейчас приходится вести беседы со следователями. Больше месяца назад прошла информация о задержании главы «Приорбанка» Сергея Костюченко и некоторых других топ-менеджеров…

– А официальной информации нет, все молчат. В банковских кругах только обсуждают, во сколько тому же Костюченко может обойтись свобода… Но это только разговоры, предположения.

– Как вы оцениваете то, что происходит в общественно-политическом поле? Многие политики уехали, а те, кто остался, сидят тихо, как мышь под веником…

– Так а что может произойти, если только поднял голову и высказал другое мнение – сразу шах, и нет головы? А смелых у нас немного…

Меня удивляет, что и в России люди молчат! Солдаты гибнут, а они молчат. Может, хотят всю страну трупами завалить? Украинцы довольно эффективно ведут борьбу – этого нельзя не признавать. И чем дальше, тем больше их вооружает Запад. А если вооружает, значит, будет мясорубка… Но видите, как делают россияне? Они отправляют на войну парней не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Бурятии, Якутии и других уголков. Кто-то, может, там в тайге и протестует, кричит: «Остановите войну!», – но в российской столице этого точно не слышно. А информационное поле зачищено и у нас, и в России…

– Но все равно глубокий внутренний протест остался – я даже сужу по настроениям тех людей, которые заходят к нам в редакцию.

– Конечно, остался! Люди возмущены: что-то где-то сказал, перепостил – сразу приехали и забрали, и сроки и штрафы дают немалые.

– Некоторые надеются, что не за горами очередные выборы, а это значит, появится легальная возможность проявлять политическую активность: пикеты, выступления, встречи с людьми…

– Я во всё это не верю. Думаю, произойдет что-то другое. Потому что так долго продолжаться не может.

– Есть мнение, что протест могут начать заводчане. Хотя на предприятиях худо-бедно зарплаты пока платят.

– Дело в том, что, как только рабочий выйдет на протест, на следующий день он потеряет работу, и уже не за что будет жить. Ситуация сложная…

– Ну и какой выход вы видите как профессиональный экономист?

– Буду садить бульбу.

– Мой папа тоже говорит, что в этом году однозначно увеличим количество борозд… Кстати, вы видели цены на картошку? Некоторые говорят: «Картошка – это роскошь, макароны дешевле».

– У нас в магазине мытая картошка была по три рубля за килограмм. Это ж с ума сойти!

– Так и на капусту совсем недавно помните, как цены подскочили?

– У капусты название с долларом совпадает, поэтому она и дорогая (смеется).

– Помидоры свежие в «Виталюре» по 12 рублей…

– У нас в магазине продают клубнику. На вид – так себе, смотреть особо не на что. А цена – заоблачная! Я вот не могу понять, кто ее покупает?!

– Лекарства тоже подорожали ощутимо…

– У меня жена медикаменты покупает, я цены на них совсем не знаю. Но, с другой стороны, это хорошо, что еще есть лекарства! Скоро ведь может не быть поставок.

На днях по телевизору рассказывали, как БЕЛАЗ успешно работает. А я думаю: елки-палки, если вся эта ситуация продолжится, БЕЛАЗ встанет. Двигатели же на них ставят импортные! «Белфармация» тоже с проблемами столкнется – ингредиенты лекарств не белорусские, а завозные! Хорошо, если будут лекарства из Индии, Пакистана, а с лекарствами других производителей может быть проблема.

Пока нет дефицита только на омикрон. У нас в деревне, кстати, есть.

– Вас прихватило?

– Отцепился уже этот вирус от меня. Один раз температура поднялась – и всё на этом. А жена заболела – пошла к врачу и там подхватила. Не скажу, что легко перенесла, но и до госпитализации, слава Богу, дело не дошло.

– В последнее время испытаний на нашу долю выпало немало. А ведь в далеком 2010 году казалось, что хуже не бывает…

– Это как в анекдоте: встречаются два друга и один другого спрашивает: «Как дела?» «Плохо», – отвечает тот. «Ну, знаешь, жизнь так устроена что если сегодня черная полоса, то завтра – обязательно будет белая». Поговорили, разошлись, через некоторое время снова встречаются, и друг интересуется: «Ну как дела? Черная полоса закончилась?» – «Оказывается, тогда была белая…»

Так и у нас…

Ну ничего, живы и здоровы – это самое главное! Перейдем на бульбу, капусту. И вот я удивляюсь! Все говорят: и дорого, и плохо, а садить-то некоторые не хотят, газоны стригут! Убери газон – будет дешевая картошка.

– Мне кажется, в этом сезоне многие газоны под картошечку перепашут…

– Посмотрим, что будет дальше. Но пока, мне кажется, на горизонте никаких надежд не просматривается.

– У вас сын, если не ошибаюсь, в Германии живет. Что он рассказывает?

– У них тоже ситуация хуже стала в экономическом плане. Ну и отношение к русскоговорящим изменилось. Друг, который в Америке живет, рассказывал, что к внукам сильно изменилось отношение в школе…

Ну это кошмар какой-то! Такая разведка, такие возможности, это ж кто-то придумал, что русских в Киеве якобы будут ждать с цветами! Просто, видимо, украли деньги, выделенные на разведку, построили себе яхты – и вот что из этого получилось…

Я с ужасом думаю о том, что происходит. Если бы меня поставили сегодня премьер-министром – голова взорвалась бы просто! Надо круглые сутки думать, как разрулить ситуацию, как поставки наладить и так далее. А некоторые, похоже, надеются, что само всё как-то рассосется. А это как беременность – не рассосется!

– Меня удивило молчание чиновников в разгар так называемой предвоенной паники, когда белорусы в первые дни войны в Украине скупали в магазинах макароны, соль, оливковое масло, порошки, тампаксы. И никто из чиновников тогда не сказал: мол, не волнуйтесь, не создавайте ажиотаж, соли нам точно хватит, а если не будет итальянских макарон, то будут белорусские.

– В Беларуси проблем с продовольствием точно не будет. От голода не умрем.

А по поводу молчания чиновников – так им команды не было комментировать, вот и молчали. Проходили это уже не один раз, тут даже нечему удивляться.

Если Украина выберется из этих пут, может, и белорусы, и россияне посмотрят на украинцев и поймут, что многое можно изменить.

– Михаил Николаевич, а откуда вы черпаете оптимизм в это непростое время?

– Весна пришла!

Есть древняя арабская притча. В окно смотрели двое: один видел там дождь, и снег, и град. А второй – полоску неба голубого и набухшие почки деревьев. И обрадовался этому.

Так что весна будет, не переживай!

Публикация из № 30 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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