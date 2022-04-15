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Гомельчанин зарабатывал, администрируя порносайт.

Оперативники Чечерского РОВД установили 23-летнего жителя Гомеля, который размещал в открытом доступе интимные фото и видеозаписи девушек, признанные экспертом порнографическими. Об этом факте рассказали в МВД.

Он организовал платный вход на определенный ресурс.  Для просмотра материалов пользователям необходимо было обязательно зарегистрироваться и перевести деньги.

Заработанные средства злоумышленник тратил на личные нужды.

Как установлено, фигурант ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

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