Как вегетарианство помогает и вредит человеческому здоровью

Людей, которые сознательно отказываются от употребления в пищу мяса, с каждым годом становится все больше. В одних источниках говорится, что число вегетарианцев в мире достигает 375 миллионов человек, а в других сообщают об одном миллиарде любителей растительной пищи.

Большинство вегетарианцев не едят мясо для того, чтобы не вредить животным, а другие уверены, что такая диета делает их здоровее. Ведь считается, что жареное мясо часто становится причиной возникновения проблем с работой сердца, а также приводит к раковым заболеваниям, пишет hi-news.ru.

Однако, употребляя только овощи и фрукты, люди лишают себя некоторых полезных веществ, что тоже способно навредить состоянию здоровья. Ученые давно изучают, как вегетарианская диета влияет на человеческий организм, и в ходе исследований сделали некоторые выводы. Так давайте же узнаем, что полезнее — отказ от мяса, или его употребление?

Сравнение вегетарианцев и мясоедов

В 2021 году ученые из Университета Глазго (Великобритания) провели исследование с участием 177 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Добровольцев разделили на две группы: первые в плане еды ни в чем себя не ограничивали, а вторые не ели рыбу, птицу и красное мясо. Каждый участник исследования сдал 19 анализов, на основе которых можно выявить наличие проблем с работой сердечно-сосудистой системы, печени и почек, оценить состояние здоровья костей и суставов, а также выявить риски развития онкологических заболеваний.

Польза для здоровья

Результаты анализов показали, что многие сторонники вегетарианства правы — отказ от мяса улучшает состояние здоровья. Так, у любителей растительной пищи уровень «плохого» холестерина был гораздо ниже, чем у всеядных людей. Это значит, что вегетарианцы меньше рискуют пострадать от поражения крупных кровеносных сосудов (атеросклероза) и других опасных заболеваний. Да и в целом, сердце, сосуды, печень, почки и другие органы вегетарианцев были гораздо здоровее.

Вред для здоровья

Однако, не все так однозначно — у отказа от мясной пищи тоже есть минусы. Анализы показали, что у многих вегетарианцев наблюдается дефицит витамина D, кальция и «хорошего» холестерина. При этом, в их крови было замечено повышенное количество жиров триглицеридов. Исходя из этого, исследователи выдвинули предположение, что вегетарианцы имеют более слабые кости и суставы, в то время как у любителей мяса с этим все в порядке.

Влияние на психику

Получается, что влияние вегетарианства на физическое здоровье неоднозначно. А что насчет влияние отказа от мяса на психическое здоровье?

В 2020 году ученые провели анализ результатов 18 научных работ, которые касаются взаимосвязи психического здоровья и рациона питания. Всего им удалось изучить данные о 8 584 вегетарианцах и 149 559 людях с мясной диетой. Судя по результатам опросов, вегетарианцы чаще пребывают в хорошем настроении, однако на этом хорошее влияние растительной диеты на эмоциональное состояние заканчивается. Оказалось, что в долгосрочной перспективе отказ от мяса часто приводит к чувству постоянной тревоги и даже депрессии.

Как именно растительная пища приводит к плохому эмоциональному состоянию, ученым до сих пор не ясно, поэтому они намерены продолжить исследования в этом направлении.

Что лучше есть, овощи или мясо?

Как видно, точно сказать, какая диета является лучшей для здоровья человека, нельзя. В организме вегетарианцев гораздо меньше «плохого» холестерина, но им не хватает некоторых витаминов и минералов. В то же время любители мяса имеют почти все важные для здоровья элементы, но при этом имеют больше «плохого» холестерина.

Из этого можно только сделать вывод, что все должно быть в меру: человеку нужны как овощи с фруктами, так и животное мясо. Диета, которая обеспечивает человека всем этим, называется флекситарианством — в ней много растительной пищи, но при этом разрешается употребление в пищу плоти животных. Интересно, что в 2003 году совет Американского диалектического общества выбрал слово «флекситарианец» самым популярным и определил его как «вегетарианец, который иногда ест мясо».

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