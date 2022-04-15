С начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в Беларусь прибыли 22 308 украинских граждан. Эту цифру назвал Госпогранкомитет.
По информации ведомства, через украинско-белорусскую границу проследовало 15 746 граждан Украины. Транзитом через Польшу — 5 967, через Литву — 534, через Латвию — 61.
За минувшие сутки в Беларусь с украинской территории въехало 197 граждан Украины. Транзитом через Польшу – 192, Литву – 8, Латвию – 2.
В ГПК также сообщили, что 15 апреля прекращает своё действие безвизовый въезд для иностранных граждан, следующих с территории Украины.
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