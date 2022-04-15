Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» рассказал «Народной Воле» о своем отношении к войне в Украине, об участии в ней Беларуси и соответствии Конституции.

Политолог Юрий ВОСКРЕСЕНСКИЙ входил в Конституционную комиссию, которая разрабатывала предложения по изменению Конституции Республики Беларусь. С этого мы и начали беседу…

– Вас как одного из разработчиков Основного закона не волнует, что власти грубо нарушают Конституцию с первого дня ее вступления в силу? Ведь статья 18 новой Конституции звучит так: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других стран».

А сегодня в Беларуси российским военным предоставлены аэродромы, полигоны, дороги, пограничная инфраструктура, топливная база, госпитали, больницы, бытовое обслуживание и так далее…

– С учетом международных договоренностей Беларуси в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского союза – это тот минимум, на который наша страна обязана была согласиться и реализовать, исходя из союзнических договоренностей.

В то же время мы видим, что военнослужащие Беларуси не участвуют в специальной военной операции в Украине. Поэтому я лично не вижу никакого нарушения Конституции. Разве можно считать нарушением тот факт, что мы предоставляем дороги для российской техники?

– Но с территории Беларуси российские военные обстреливали украинские города…

– Мне кажется, что руководитель Беларуси говорил только о двух запусках ракет с нашей территории. Больше обстрелы документально никем не были зафиксированы.

Это были превентивные меры. А что касается остальных якобы запусков, то надо понимать, что в условиях военных действий каждая сторона использует свою информацию, которая зачастую оказывается неправдивой. Поэтому на сегодняшний день мы имеем только два подтвержденных ракетных запуска для предотвращения возможного нападения на Республику Беларусь.

– Можно уточнить, кто собирался на нас нападать?

– Белорусский руководитель показывал эти планы на расширенном заседании Совета безопасности, даже видео в Сети можно посмотреть. Поэтому и были два превентивных удара.

Понимаете, в условиях тектонических политических сдвигов очень сложно неукоснительно соблюдать букву закона. Но я считаю, что главное, чтобы был исполнен дух закона. А дух исполнен – мы не участвуем в военной операции, несмотря на то, что рассказывали и про белорусский десант, и якобы белорусские танки, которые бороздят просторы Украины. Но все знают, что наши военные в этой спецоперации участия не принимают. Кстати, это именно специальная операция, потому что войны, если я не ошибаюсь, никто никому не объявлял.

– Мне кажется, тем, кому падают на головы ракеты, абсолютно без разницы, как это официально называется – война или спецоперация. В то же время, повторяю, в Беларуси российским самолетам предоставляются аэродромы…

– Насчет предоставления аэродромов не могу согласиться или не согласиться, потому что не обладаю информацией, с каких мест эти самолеты взлетают.

Откуда эта информация? Она нередко появляется в телеграм-каналах, которые являются лидерами по фейкам. Это то же самое, что рассказывают, будто бы россияне бомбят в Украине мирных жителей.

– Не бомбят?

– Вы возьмите Херсон, Каховку и Бердянск. Там никто никого не бомбит. Не задумывались: почему одни города бомбят, а другие нет? Всё очень просто. Есть закон военного времени: если ты оборудуешь огневые позиции в жилом доме, то ответ будет соответственный. Вот и всё! Освободите город, не держите людей в заложниках, и никто вас не тронет.

– Вы эту информацию из каких официальных источников почерпнули?

– Я внимательно изучаю интернет, занимаюсь мониторингом источников не только российской, но и украинской стороны. Слушаю украинского политолога Антона Геращенко, политика Алексея Гончаренко, читаю УНИАН. Из российских – слушаю и читаю Владимира Соловьева, военных корреспондентов Александра Коца, Евгения Поддубного…

Я получаю от всех информацию, но выводы делаю свои.

– Возвращаясь к первому вопросу… Ведь нельзя оправдать соучастие в агрессии тем, что существует так называемое Союзное государство, потому что Конституция выше любых соглашений и любых законов. Конституция – Основной закон страны, не так ли?

– Согласен, что Конституция превыше всего. Но она декларирует, что Беларусь не будет никого атаковать. Так мы никого и не атакуем. Да, мы предоставляем инфраструктуру россиянам, но атакует другая страна. К другой стране пускай и высказываются претензии.

И еще. «Народная Воля», как мне кажется, всегда стояла на позиции отстаивания белорусских интересов. Ситуация такая, что украинцы сейчас на белорусов обижаются. А как расценивать то, что они еще ранее ввели против нас санкции? То, что они небо закрыли и люди не могли друг друга посетить? То, что они обложили пошлинами белорусские товары? Это что, нормально? А так ведь продолжалось почти полтора года. Это по-братски? А сейчас они говорят: вы, белорусы, поступили плохо, помогаете России. А вы по-братски поступали, когда полтора года измывались над белорусской экономикой?

Впрочем, сегодня можно цепляться за любые фигуры речи, но надо понимать, что это всё-таки война между Западом и Россией.

— Странно вы, Юрий, рассуждаете. Как будто не знаете, что «Белавиа» не летает не только в Украину, а ее самолетам запрещено вхождение в небо десятков других стран. И произошло это после того, как по указке высшего руководителя нашей страны был по надуманной причине посажен в Минске пассажирский самолет «Ryanair». Только для того, чтобы задержать Протасевича и его подругу. Но это же, признайтесь, самый настоящий акт беззакония. И вообще, о каких санкциях вы говорите? Если бы белорусские власти не пошли на фальсификацию результатов президентских выборов, а затем не устроили самый настоящий террор против активной части народа, никто бы со стороны европейских (и не только) стран не вводил бы никаких санкций против Беларуси.

А что касается открытой войны России в Украине, то вы, Юрий, ее как будто не замечаете. Льется кровь, гибнут люди, рушатся города и села, инфраструктура, а у вас это всё спецоперация…

– Да, спецоперация, но всему Западу на Украину на-пле-вать. Этот военный конфликт, на мой взгляд, не был нужен никому, но до этого довели украинские политики, которые не имели субъектности. У них же нет политического опыта, вот их и стравили с Россией. Хотя, повторюсь, это не было нужно ни Беларуси, ни России, ни Украине.

– Но не Украина начала в пять часов утра обстреливать российские города, а наоборот…

– Всё так и есть, но вы же не будете возражать, что до этого российская сторона семь лет пыталась чуть ли не силой затащить Донбасс в Украину. Россия говорила: заберите Донбасс, и давайте решим вопрос.

А вообще, в мире сегодня есть три супердержавы – Россия, США и Китай. И интересы всех этих государств в любом случае должны быть учтены. Если кто-то из этой тройки начинает над другим издеваться, то, конечно, это приводит к военному конфликту. Россия, видимо, обладала информацией о каких-то превентивных ударах, если пошла на такой серьезный шаг.

Беларусь тоже хотела со всеми поддерживать хорошие отношения, к нам, если помните, приезжал Госсекретарь США. Но в 2020 году в стране произошел кризис, и у руля этого кризиса были люди, которые ничего не понимали в политике. Они все наши отношения с Западом разрушили. Эти политики подумали, что навредили Александру Лукашенко, а на самом деле они всей стране, всем белорусам навредили.

– И тут я хочу вам, Юрий, возразить. Если бы Россия наглым образом не вмешалась во внутренние дела Украины, весь Донбасс сегодня был бы ее регионом. И что значит ваше выражение «Россия говорила: заберите Донбасс, и давайте решим вопрос»? Почему же тогда она все эти годы поддерживала сепаратистов? Поставляла им и оружие, и своих советников, инструкторов.

И вообще, вернемся к началу нашего разговора. Очевидный факт: мировое демократическое сообщество считает Беларусь соучастником войны России в Украине. В таком случае вы можете представить, что Беларуси, как и России, возможно, придется платить Украине репарации – выплаты за ущерб, нанесенный во время войны?

– Думаю, не стоит ожидать, что Россия проиграет в этом военном конфликте. Да, блицкрига не получилось, но это потому, что российские военные бьют точечно по украинским огневым позициям. Если бы Россия в полную мощь задействовала свое гиперзвуковое оружие, то от Украины ничего не осталось бы.

Поэтому вариант выплаты репарации Украине сродни высадке марсиан на планете Земля. Никаких выплат не будет ни со стороны России, ни со стороны Беларуси. Я абсолютно уверен, что специальная военная операция завершится реализацией своих целей.

– И всё же, может быть, время бить во все колокола – тот, кто втянул Беларусь в войну, должны нести ответственность.

– Наша страна оказалась втянутой в эту спецоперацию лишь по касательной, и это заслуга руководителя Беларуси, который всегда старался выстраивать сбалансированную внешнюю политику.

Участие белорусских военных в этом конфликте, безусловно, добавило бы проблем украинской стороне. Поэтому то, что Беларусь можно обвинить только по касательной, это заслуга исключительно Александра Лукашенко.

А если бы Украина полтора года не гнобила Беларусь, то, возможно, мы даже и по касательной не принимали бы участия. Мы же не вмешивались в их внутренние дела, когда у них были Майданы. На международных площадках официальный Минск даже никогда не признавал Крым российской территорией.

И вот так они нас отблагодарили. Поэтому пускай не обижаются, что мы помогаем союзнику, который дает нам кредиты, льготы на энергоносители. На всё надо смотреть шире.

А что касается возможного привлечения к ответственности тех, кто втянул Беларусь в военный конфликт… А за что привлекать? Как уже говорил, предоставление территории нашему стратегическому союзнику соответствует нашей Конституции и тем международным договорам, которые мы подписали. Это самое маленькое, что мы могли оказать России. Просто большего она не просила.

Мне кажется, что это украинское руководство должно нести ответственность. Они разбудили медведя, тыкая в него палкой. А сейчас огребли. Мораль проста: нечего провоцировать соседей. И пускай радуются, что мы еще туда не пошли. Такая моя позиция.

***

Вот такая странная логика у моего собеседника. Он, видите ли, по-своему трактует 18-ю статью Конституции: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других стран». Но ведь ни для кого не секрет, что именно с территории Беларуси Россия проявила агрессию против Украины. Так что, Юрий, черного кобеля не отмоешь добела.

Публикация из № 30 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»