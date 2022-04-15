Помощь понадобилась 2-летнему ребенку. У девочки на фоне обширной опухоли в области голени случился патологический перелом, сообщает Минздрав.

Кость не выдержала нагрузку, – рассказывает завтравматологией областной детской больницы Александр Винник. – При таких травмах ходить пациенты не могут.

Совместно с медуниверситетом разработали ход операции и методы лечения. Удалили образование, наложили аппарат Илизарова для стабилизации конечности. Образовавшийся дефект, порядка 5-6 см, начали наращивать. Для чего используем верхнюю часть большой берцовой кости. Есть такая методика, – делится завотделением, – при тяжелых травмах у взрослых. Мы её адаптировали под ребенка.

Есть первые заметные результаты, – с острожным оптимизмом говорит Александр Винник. – Дефект начал закрываться. Так как мы не использовали чужеродные трансплантаты –сращение идет за счет собственных ресурсов организма. На полное сращение кости понадобится, по оценке специалиста, 2-2,5 месяца.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»