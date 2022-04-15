Песах – это один из самых значимых праздников иудейского календаря. Этот восьмидневный праздник весны и свободы отмечается ежегодно в память об исходе евреев из Египта. Праздник всегда начинается в канун 15-го дня Нисана по еврейскому лунному календарю с заходом солнца.

Празднование Еврейской Пасхи связано с определенными традициями и направлено на почтение памяти тех евреев, которые отважились на решительный поступок и были освобождены от египетского рабства, после чего были вынуждены 40 лет скитаться по пустыне в поисках Земли обетованной. Исход и освобождение от рабства – основные ключевые слова этого праздника. Именно с этого дня берет свое начало понятие еврейского народа.

На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает в каком бы то ни было виде употреблять в пищу квасное. Это – дань памяти евреям, которые не успели запастись едой, когда покидали Египет. Также в эти дни избегают продуктов из пшеницы, ржи и овса, бобовых, а также перловку, кукурузу, горох, просо и горчицу, так как эти продукты могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены. Единственный хлеб, разрешенный в Иудейскую Пасху – маца – пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода из Египта. Иногда мацу растирают в порошок – получается подобие муки, которую используют для выпечки или изготовления клецек для супов. От всех квасных продуктов избавляются до наступления Песаха, также заранее убираются в доме, особенно на кухне, удаляя из жилища малейшие зерна квасного.

Законы пасхального кашрута требуют, чтобы никакие частицы квасного не попали в пищу во время праздника. Для этого посуда, чтобы быть пригодной для использования, должна быть кошерной – новой или специальной пасхальной, никогда не использованной в течение года, либо обработанной в соответствии с правилами кашрута.

Блюда на Песах. В центре празднования – пасхальный седер (застолье). В эту ночь вся семья с гостями собирается вокруг стола, чтобы читать книгу, повествующую об исходе из Египта и последовавших за этим событиях. На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино и три больших куска мацы. На столе обязательно должны присутствовать: зроа – запеченная косточка ягненка, символизирующая пасхальное жертвоприношение, бейца – печеное яйцо, символизирующее скорбь по разрушенному храму в Иерусалиме, марор – горькие травы (обычно используют свежий хрен или листья салата, хотя они и не травы), которые означают оставшуюся горечь после страданий, испытанных в рабстве, харосет – смесь порезанных яблок, орехов, корицы и вина, как бы представляющая глину, использованную евреями для строительства египетских монументов, карпас – петрушка, сельдерей или зеленый салат, символизирующий скудное питание в Египте. Его окунают в соленую воду, как напоминание о пролитых слезах, в специально украшенный кубок для пророка Элияха.

Во время седера иудеи проходят пять обязательных этапов. Первый – съесть мацу, второй – выпить четыре чаши вина, третий – съесть марор (обычно между двумя кусочками мацы), четвертый – чтение Агады, а пятый – чтение хвалебных псалмов. В пасхальную трапезу часто входит куриный суп с клецками из мацы, гефилте фиш и запеченное мясо.

В 2022 году Песах будет отмечаться 16 апреля.

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