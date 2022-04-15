Для мировой экономики эффект от роста цен на газ и нефть будет краткосрочным, считает профессор Александр АМЕЛЬЧУК, департамент экономики университета Толедо (University of Toledo) в США.

Своими взглядами на эффекты для мировой экономики от вторжения России в Украину он поделился с газетой «Белорусы и рынок»:

— В краткосрочной перспективе мировая экономика пострадает от российского вторжения в Украину: в результате эмбарго на российские энергоресурсы и, как следствие, внезапного скачка цен на нефть и газ. Так как цена на них входит в себестоимость большинства товаров и услуг, это повлечет рост темпов инфляции, что мы сейчас наблюдаем, и охлаждение темпов производства и потребления. Это не очень хорошие новости для потребителя в то время, когда мировая экономика выходит из пандемии и цены растут в результате того, что спрос опережает предложение.

Судить о размере и длительности этого эффекта трудно, строить прогнозы на основании предыдущего опыта роста цен на нефть некорректно, потому что энергетическая составляющая товаров сегодня гораздо меньше, чем двадцать или десять лет назад.

Несколько успокаивает то, что современная экономика очень динамична и быстро приспособится к дорогим нефти и газу путем увеличения объемов добычи нефти и газа в других странах. Например, в США или Саудовской Аравии. Переключения на чистые источники энергии, а также за счет приспособления потребителей: люди станут меньше ездить, оптимизируют маршруты, станут покупать более экономичные машины.

Позитивный момент еще и в том, что Путин начал военные действия в конце зимы, когда спрос на газ, используемый для отопления, начинает снижаться. В плане потребления выход многих компаний с российского рынка означает, что предприятия перенаправят предложение своей продукции в другие страны. Это в некоторой мере сгладит скачок цен на товары, вызванный ростом цен на энергоносители в результате эмбарго.

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