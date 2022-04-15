Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) провел опрос более 100 участников бизнес-ассоциации о финансовых результатах за март. В качестве основного индикатора выбрали показатель выручки, интересовались также проблемами, с которыми столкнулись респонденты после начала российской «спецоперации» в Украине и последовавших за этим санкций в отношении РФ и Беларуси. Результаты союз представил во время zoom-конференции для руководителей и учредителей предприятий.

СРЕДНЯЯ «ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ» НИЖЕ СРЕДНЕГО

Выручка за март выросла у 45% опрошенных предприятий и, соответственно, снизилась у 55%. При этом падение на более чем 10% зафиксировали 42,5% опрошенных. Удержаться в рамках 10% удалось лишь 12,5% респондентов, пишет “Экономическая газета”.

Мониторинг показал, что сильнее всего в марте просели строительные и проектные организации. О снижении выручки более чем на 10% заявили 80% опрошенных предприятий. Многие из них находятся в стадии закрытия, констатировала вице-председатель МССПиР Лилия Коваль. К столь сильному падению, по данным, полученным в ходе опроса, привело отсутствие инвестиций и заказов, а также недоступность кредитных линий. Предприятия отрасли жалуются на демпинг при проведении тендеров. Стоимость строительных объектов может падать в 2,5 раза. Это приводит к низкому качеству строительства, невозможности исполнять заказы.

В производственном секторе выручка уменьшилась у 65% опрошенных. При этом 54% респондентов зафиксировали снижение более чем на 10%. Рост отмечают 35% опрошенных. Руководители производственных компаний жаловались на нарушение логистики и отсутствие транспорта. Некоторые перевозчики «замораживали» рейсы из-за слишком высоких издержек, а также опасаясь за водителей, груз и фуры на фоне сложной ситуации на границах. Сейчас с учетом того, что белорусским транспортным фирмам вообще закрыли въезд в Европу, ситуация еще более усугубилась.

Проблемы транспортно-логистической отрасли привели к перебоям с доставкой необходимых производственному сектору комплектующих и сырья. К этому добавляется отсутствие доступа к финансовым ресурсам, нехватка оборотных средств, а также проблемы с платежами. Из-за того, что банки попали под санкции, у предприятий нет возможности перечислять средства контрагентам.

На общем фоне более-менее благоприятной в марте выглядела ситуация в торговле. Выручка увеличилась у 55% опрошенных, снизилась – у 45%. Рост, по мнению представителей отрасли, был связан со всплесками ажиотажного спроса на некоторые товары. Однако в следующем квартале ритейл ожидает уменьшения доходов: рост цен отражается на покупательской способности.

Выручка в сфере услуг выросла у 40% субъектов хозяйствования – участников опроса, упала – у 50%, а у 10% осталась на прежнем уровне.

САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СЕКТОРА

Те, кто занимаются бытовым обслуживанием, отмечают резкое снижение клиентской базы. Из-за этого у них возникли проблемы с оплатой аренды помещений.

Сектор медицинских услуг, по данным опроса, накрыла волна мониторингов, которые превратились в проверки. У более 20% опрошенных субъектов хозяйствования из-за них приостанавливалась деятельность, констатировала Лилия Коваль.

Рекламные компании столкнулись со снижением стоимости заказов из-за введенного сбора для рекламодателей.

Среди предприятий ЖКХ, рост выручки фиксируют 81% опрошенных, но ложку дегтя, по данным исследования МССПиР, добавляют попытки передать гос­предприятиям обслуживание домофонов, видеосистем. Особенно сильна эта тенденция в регионах. В союзе опасаются, что такая монополизация может плохо закончиться для отрасли.

ТРУДНОСТИ ДИАЛОГА

В МССПиР по результатам исследования обозначили общую проблему для предприятий – участников союза. Это затруднения с доступом к кредитным ресурсам и с обеспечением выплат по уже полученным ресурсам. Деловое сообщество направляло властям свои предложения, просило оказать бизнесу финансовую поддержку, предоставить арендные, налоговые каникулы для отдельных категорий субъектов хозяйствования, минимум на год ввести мораторий на проверки для малого предпринимательства.

Результатом стал план поддержки экономики, который правительство разработало в ответ на санкционные вызовы.

По крайней мере, как отметила во время zoom-конференции директор департамента по предпринимательству министерства экономики Ольга Русинович, план создавался с учетом предложений регионов, бизнес-ассоциаций, отдельных предприятий. Документ она назвала своеобразной дорожной картой для государственных органов по разработке нормативно-правовых документов для реализации положений комплекса мер.

«Принятие плана активизирует деятельность госорганов по подготовке нормативных актов. Они масштабным потоком в ближайшее время будут приниматься. Работа на этом не завершается. Правительством будут разрабатываться и иные нормативно-правовые акты, которые будут направлены на нивелирование негативных последствий санкционного давления недружественных стран, которое мы сегодня ощущаем», – заявила представитель Мин­экономики.

Она заверила, что органы госуправления полностью открыты для принятия любых инициатив, предложений и дальше намерены в конструктивном русле продолжать взаимодействие.

Впрочем, как утверждают в МССПиР, диалог далеко не всегда складывается гладко. Так, сопредседатель и директор союза Виктор Маргелов попросил Мин­экономики, которое курирует деятельность общественно-консультативных советов при министерствах, активизировать этот механизм.

«В абсолютной массе они прекратили взаимодействие с бизнес-сообществом. Нормативные акты принимаются вообще без согласования с ним, но оценка регулирующего воздействия должна быть», – подчеркнул представитель бизнес-союза.

В качестве примера он и другие участники конференции из числа представителей предприятий привели МАРТ и постановление об изменении подходов к ценовому регулированию.

Ольга Русинович пообещала заняться этим вопросом. Она также рассказала, что проблемы субъектов хозяйствования рассматриваются практически ежедневно, после проведения комплексного анализа вырабатываются конкретные предложения по их решению. Она напомнила, что при Минэкономики функционирует в формате 24/7 контактный центр на базе НАИП. Специалисты проводят консультации и разъяснительную работу с деловым сообществом, принимают инициативные предложения бизнеса и передают их в министерство, где сформирована экспертная группа по вопросам адаптации экономической политики к новым условиям.

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