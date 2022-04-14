Руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной продовольственной программы ООН призвали принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

“Мы призываем международное сообщество срочно поддержать уязвимые страны путем скоординированных действий, которые включают экстренное снабжение продовольствием, финансовую поддержку, увеличение сельскохозяйственного производства и открытую торговлю”, – звучит в обращении.

Авторитетные мировые организации призвали все страны “избегать ограничительных мер, таких как запрет на экспорт продовольствия или удобрений”.

“Рост цен на продовольствие усугубляется резким увеличением стоимости природного газа, ключевого элемента для азотных удобрений. Рост цен на удобрения наряду со значительным сокращением мировых поставок приведет к серьезным последствиям для производства продуктов питания в большинстве стран”, – говорится в обращении.

По оценкам Всемирного банка, каждый процентный пункт роста цен на продовольствие будет увеличивать на 10 млн число людей, находящихся за чертой крайней бедности. По мнению заявителей, рост цен на продовольствие и перебои с поставками могут усилить социальную напряженность во многих пострадавших странах, особенно тех, где уже неустойчивая ситуация.

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