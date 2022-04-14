Появились подробности удара по флагману Черноморского флота РФ крейсеру «Москва». Израильский Mignews пишет, что в российских военных пабликах распространяется информация о том, что атака со стороны Украины на крейсер была комплексной.

Согласно неподтвержденным пока сообщениям, на отвлечение экипажа крейсера был направлен БПЛА Bayraktar TB2, после чего был нанесен ракетный удар из района Одессы.

Это самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года, когда закончилась Вторая мировая война, отмечают украинские СМИ. Сигнал SOS был подан в 1:05. Корабль завалился на левый борт и остался без электропитания. 54 моряка были спасены турецким судном.

В среду глава Одесской администрации Максим Марченко заявил об ударе крылатыми ракетами «Нептун» по флагману Черноморского флота ВМФ РФ ракетному крейсеру «Москва». «Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. Слава Украине!» — написал Марченко.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на корабле начался пожар. Арестович напомнил, что «Москва» принимала участие в захвате острова Змеиный в Черном море в первый день войны, 24 февраля. Именно военный корабль «Москва» получил известный ответ бойцов Измаильского пограничного отряда острова Змеиный, ставший мемом.

Американский телеканал SkyNews со ссылкой на свои источники сообщает, что на ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. По его данным, на помощь пришли другие российские корабли. По словам источника, корабль находится в 25 морских милях от острова Змеиный к югу от Одессы.

«Украинская правда» со ссылкой на источник пишет, что «по имеющейся информации «Москва» исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки россиян, возможно, происходит спасательная операция. По данным источника, на помощь «Москве» пришли четыре российских технических судна. Вооруженные силы Украины официально не комментировали информацию о ракетном ударе по кораблю.

После полуночи Минобороны России подтвердило пожар и взрыв на «Москве». В военном ведомстве заявили, что крейсер получил серьезные повреждения, экипаж судна эвакуирован из-за пожара, вызванного детонацией боеприпасов. «В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – цитирует ТАСС представителя Минобороны РФ.

Крейсер «Москва» – головной корабль проекта 1164 «Атлант». Он был заложен в советское время в Украине, на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду в 1982 году и первоначально носил имя «Слава». Участвовал в сопровождении саммита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с американским президентом Джорджем Бушем на Мальте в 1989 году. В 2000 году, уже под именем «Москва», корабль стал флагманом Черноморского флота ВМФ РФ. Крейсер участвовал в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в российской операции в Сирии. После этого корабль несколько лет ремонтировали, напоминает Русская служба BBС. Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин. Еще в 2000 году в статусе и.о. президента он посетил крейсер вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой. Экипаж корабля составляет 510 человек, его длина – 190 метров, оснащен комплексом крылатых ракет, несколькими зенитно-ракетными комплексами, артиллерийскими и противокорабельными орудиями.

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