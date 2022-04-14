Страна планирует создать “сухой порт” на границе с Украиной. Его цель – увеличение пропускной способности перевозок украинской сельхозпродукции, в частности, в третьи страны.

Об этом объявил министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик в ходе онлайн встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, пишет портал trans.info.

Стороны обсудили вопросы поиска альтернативных путей для аграрных грузов и возможности их отправки по транзитным коридорам через ЕС. Рассмотрены условия взаимной сертификации продукции животного происхождения на рынки обеих стран и процесс нотификаций по экспортным грузам для ускорения прохождения соответствующих процедур на границе.

Надо отметить, что правительство Украины ведет переговоры об отправке агро-экспорта через европейские морские порты, в частности, через порт Констанца в Румынии. Обсуждается возможность железнодорожных перевозок и увеличение объемов транзитных перевозок грузовым транспортом.

Пока Украина имеет запасы для обеспечения собственных продовольственных нужд минимум на два года, а отдельных видов продукции – и больше. В частности, речь идет о десятках миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, предусмотренной на экспорт.

Но, поскольку Россия заблокировала все порты, есть серьезные проблемы с поставками. В результате Украина, по словам Сольского, теряет ежемесячно 1,5 млрд долларов. Между тем в европейских странах образуется продовольственный кризис, а в африканских – усиливается голод.

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