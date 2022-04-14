Несмотря на определенные сложности, вопросы с поставками медикаментов, по словам генерального директора РУП “Белфармация” Сергея Литоша, решаются, пишет газета “Аргументы и факты в Беларуси”.

Он утверждает, что проблемы с логистикой медикаментов связаны с закрытием украинского направления и медленным проходом грузов через границу.

Однако находятся альтернативные пути. Например, вместо авиационных маршрутов используется автотранспорт по российским направлениям для доставки грузов. Сложности есть, но в то же время есть пути решения и преодоления возникающих ситуаций.

Упоминая о наблюдавшемся недавно в Беларуси повышенном спросе на лекарства, Литош заметил, что возникший спрос удовлетворен за счет наполнения аптек медикаментами из запасов “Белфармации”.

По его мнению, в связи с открытием границ, белорусские лекарства стали пользоваться спросом и у иностранных граждан приграничья. Заказы аптек были увеличены, получены новые поставки, поэтому сегодня глобальных проблем с отсутствием медикаментов не наблюдается.

Глава «Белфармации» отметил, что зарубежные поставщики подтверждают возможность продолжения сотрудничества, потому что санкционные ограничения не затрагивают лекарственные средства. В то же время в Беларуси постоянно прорабатываются альтернативные варианты поставок, в том числе из Турции, Египта и стран азиатского рынка.

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