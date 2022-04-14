Проезд в общественном транспорте Минска дорожает на 10 копеек с 20 апреля.

Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано 13 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Так, стоимость билета на автобус, троллейбус, трамвай составит 85 копеек. На экспрессные маршруты – 1 рубль. За один жетон в метро также надо будет заплатить 1 рубль. Увеличится и стоимость проездных.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление № 27, которое предусматривает установление новых тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования.

Так, вырастут тарифы на услуги электросвязи общего пользования:

абонементная плата за основной телефон в месяц для физических лиц – на 14 копеек;

повременная плата за местные телефонные соединения для физических лиц – на 0,0003 копейки за минуту;

повременная плата за междугородние телефонные соединения для физических лиц – на 0,0008 копейки за минуту.

Тарифы на услуги почтовой связи общего пользования повысятся в следующих размерах:

пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 грамм – на 2 копейки для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В ведомстве пояснили, что решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2022 году в целях обеспечения возмещения операторам электро- и почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг. при этом отметили, что последний раз эти тарифы менялись в декабре 2020 года.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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