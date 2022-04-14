Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих, сильных и быстрорастущих брендов мира. В пятерку лидеров по стоимости вошли исключительно американские бренды.

Следует учитывать, что понятие «бренд» несколько уже, чем понятие «компания». Например, Coca-Cola — это бренд безалкогольных напитков, но в то же время производителем является The Coca-Cola Company, которая выпускает продукты под такими торговыми марками, как Fanta, Sprite, Aquarius, Bonaqua, Schweppes и др. Следовательно, брендом зачастую является не сам производитель, а конкретный товар или услуга, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Итак…

Apple

Первое место в рейтинге Brand Finance Global 500 занимает Apple, подорожавший за прошедший год на 35 %. Стоимость бренда оценили в 355,1 млрд долларов — это самая высокая стоимость, когда-либо зарегистрированная в рейтинге. В январе 2022 года Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой достигла 3 трлн долларов.

На iPhone по-прежнему приходится около половины продаж бренда. Однако в 2021 году Apple уделила больше внимания другому набору продуктов: вышел iPad 9-го поколения, обновленный iMac, внедрены смарт-метки Air Tags. Ассортимент услуг, от Apple Pay до Apple TV, также постоянно расширялся и приобретал все большее значение для успеха бренда.

Amazon

На втором месте в глобальном рейтинге брендов оказался Amazon, принадлежащий одноименной американской компании, которая специализируется на электронной коммерции и облачных вычислениях. Стоимость бренда за прошедший год увеличилась на 37 % и составила 350,3 млрд долларов.

С июня 2021 года компания наняла 133 тысячи новых сотрудников и недавно объявила о планах в ожидании дальнейшего роста нанять еще 125 тысяч.

Ключевым фактором стабильности Amazon считает логистику и за счет растущего парка грузовиков, фургонов и самолетов развивает собственную сквозную цепочку поставок. В 2020 и 2021 годах бренд инвестировал в свое логистическое подразделение около 80 млрд долларов. Для сравнения: за 2015– 2019 годы инвестиции в логистику составили 58 млрд долларов.

Напомним, что в связи с событиями в Украине компания Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Беларусь, а также сообщила о том, что закрывает российским пользователям доступ к своему стриминговому сервису Amazon Prime Video.

Google

Тройку лидеров замыкает Google. В 2021 году стоимость бренда выросла на 38 % и достигла 263,4 млрд долларов. Подавляющее большинство доходов бренда зависит от рекламы. И в начале пандемии он пострадал, поскольку расходы на рекламу значительно сократились.

Однако по мере того как мир приспосабливался к новым условиям и нормам, а люди все больше времени проводили в интернете, рекламные бюджеты снова выросли, бизнес Google восстановился, что привело к увеличению стоимости бренда.

Microsoft

По итогам 2021 года стоимость Microsoft выросла на 31 % и составила 184,2 млрд долларов. В рейтинге Brand Finance Global 500 бренд занял четвертое место.

Одним из факторов, способствовавших росту стоимости бренда, стало решение создать собственную мета­вселенную. Microsoft инвестирует значительные средства в облачные сервисы, чтобы стать связующим звеном для виртуальных миров, которые должны появиться в продаже в 2022 году.

Walmart

Замыкает топ-5 самых дорогих брендов Walmart. Бренд принадлежит американской компании WalmartInc., которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.

В 2021 году бренд поднялся с 6-го на 5-е место, таким образом, вернув себе место в пятерке лидеров и вытеснив оттуда Samsung. Стоимость Walmart увеличилась на 20 % и вышла на отметку 111,9 млрд долларов.

В прошлом году Walmart активно инвестировал в возможности электронной коммерции, которые продолжают приносить дивиденды и способствуют росту популярности бренда.

Самые сильные и быстрорастущие бренды

Кроме рейтинга самых дорогих брендов, компания Brand Finance рассчитывает и рейтинги самых сильных и быстрорастущих брендов.

В рейтинге самых сильных аналитики оценивают комбинацию таких факторов, как инвестиции в маркетинг, качество акционерного капитала и эффективность бизнеса. В пятерку сильнейших брендов мира вошли китайский We Chat, американские Coca-Cola, Google и YouTube, а также южнокорейский интернет-поисковик Naver.

Был составлен и региональный рейтинг, в котором отражены самые дорогие и сильные бренды по итогам 2021 года.

Америка. Самый дорогой бренд — Apple, самый сильный бренд — Coca-Cola.

Европа. Самый дорогой бренд — Mercedes-Benz, самый сильный бренд — российский Сбер.

Ближний Восток и Африка. Самый дорогой бренд — Saudi Aramco, самый сильный бренд — Etisalat.

Азиатско-Тихоокеанский регион. Самый дорогой бренд — Samsung, самый сильный бренд — We Chat.

В рейтинге самых быстрорастущих брендов мира первое место занял китайский TikTok: рост — 215 %, а стоимость выросла более чем в три раза, с 18,7 млрд долларов до 59 млрд, что позволило ему занять 18-е место в общемировом рейтинге самых дорогих брендов.

В топ-5 самых быстрорастущих брендов также вошли: американское мобильное приложение Snapchat, южнокорейский мессенджер и платформа для общения Kakao, американский производитель процессоров AMD и китайский производитель автомобилей и электроники BYD.

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