Сейчас минчане смогут получить паспорт, не выходя из дома.

Заказать можно не только биометрический паспорт, но и паспорт старого образца.

Представители подразделений отдела по гражданству и миграции выезжают по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе и принимают заполненное заявление на выдачу либо обмен паспорта старого образца.

Новые документы, когда они будут изготовлены, могут быть выданы гражданам также по месту жительства.

Чтобы воспользоваться этими услугами, сообщает телеграмм-канал МВД, достаточно обратиться в отдел по гражданству и миграции своего района. Выезд специалиста будет стоить 100 рублей — в дополнение к стандартным платежам. Если необходимо получить или заменить паспорт старого образца — 55 рублей. За доплату сроки можно сократить

Срок замены паспорта составляет один месяц. Это – это максимальное время, но в действительности часто меняют быстрее. Если есть уважительные причины для срочной замены паспорта, то за доплату удостоверяющий личность документ изготовят в течение 15 суток — ускоренный порядок. Возможно даже за неделю — срочный порядок.

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