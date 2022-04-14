Данные марта текущего года свидетельствуют о том. что годовая инфляция составила 15,9%. В течение месяца потребительские цены выросли на 6,1%. Для сравнения: в феврале годовая инфляция составляла 9,99%. Из-за чего произошел такой рост? Нацбанк объяснил причину на сайте ведомства. Все дело в геополитической напряженности и санкциях. Именно из-за этого дорожают импортные товары. В Нацбанке пояснили:

— В ускорении инфляционных процессов отчетного месяца нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления. Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции.

Что касается роста цен, то за один месяц выросли годовые цены на услуги международного туризма на 52,2%. Легковые автомобили подорожали на 42,6%, телерадиотовары – на 32,5%. Товары бытовой химии подорожали на 27,5%. Велосипеды и мотоциклы – на 25,6%. Это все — максимальный прирост свободных цен и тарифов в марте. Если говорить о максимальном темпе прироста регулируемых цен и тарифов, то больше всего за год подорожали услуги по охране квартир и домов (плюс 33,3%), ритуальные услуги (плюс 18,7%) и топливо (плюс 18,4%).

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