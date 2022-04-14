Парламент Молдовы в третьем чтении принял закон, согласно которому на территории страны запрещается использование георгиевских лент, символов «Z» и «V», а также любых знаков, которые ассоциируются с военными действиями России в Украине.

Сообщается, что поправки в Кодекс о правонарушениях о запрете «общеизвестных атрибутов и символов», которые используются в контексте военных действий в Украине, поддержали 53 депутата.

Инициатива предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов) за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

Согласно законопроекту, под «общеизвестными атрибутами и символами» следует понимать:

* цветные флаги, полосы и ленты (черно-оранжевая двухцветная – георгиевская лента);

* эмблемы (графика, буквы, например, «Z» и «V», или цифры и их комбинации);

* нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий.

Авторы законопроекта считают, что запрет необходим в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Молдовы.

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