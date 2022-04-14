Испанец Даниэль Гордо и португалец Нуну Фарелу в обозримом будущем в Брест не вернутся, пишет “Вечерний Брест”.

Тренерский дуэт покинул Брест в начале марта вместе с рядом гандболистов по рекомендации своих посольств из-за ситуации в Украине. Трудовые соглашения с наставниками, как и с игроками, поначалу расторгнуты не были: предполагалось, что они вернутся в Брест, как только наладится социально-политическая ситуация. Но за полтора месяца подвижек к этому, увы, не случилось. И сначала «мешковцы» стали расторгать контракты с игроками, а теперь пришла очередь и тренерского штаба.

В пресс-службе клуба отметили, что Гордо и Фарелу сами обратились с просьбой досрочно расторгнуть контракты. «Мешков Брест» пошел им навстречу. Клуб благодарит специалистов за добросовестную работу на протяжении этого непростого сезона и сожалеет, что сотрудничество пришлось прекратить при таких обстоятельствах.

Командой в статусе «и.о. главного тренера» продолжает руководить Дмитрий Тихон, ему помогают спортивный директор Павел Башкин и оставшийся в штабе тренер вратарей Роландо Пушник.

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