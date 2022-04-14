Но только на месяц – с 15 апреля по 15 мая.

Об этом информирует Госпогранкомитет. Данное решение принято «на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС» и в связи с приближением православных и католических религиозных праздников. Гражданам Литвы и Латвии в период с 15 апреля по 15 мая предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси как с туристическими целями, так и для посещения родственников и мест захоронения близких. Количество визитов в нашу страну ограничено не будет, пересечение границы – в пунктах пропуска.

Кроме того, гражданам Литвы и Латвии разрешили посещать белорусскую пограничную зоны без пропуска. Для этого при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения.

В ГПК напоминают, что для въезда в Республику Беларусь всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

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