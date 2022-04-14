С введением западных санкций против России в мировом экономическом сообществе вновь возобновилась дискуссия о закате эры доминирования доллара. Аргументация экспертов наводит на мысли, что скоро американская валюта точно сдаст свои лидирующие позиции. Впрочем, скептики напоминают, что «вечнозеленый» постоянно хоронят с 2008 года, когда Вашингтон впервые запретил Ирану использовать доллар для своих международных энергетических операций, но он подтверждает статус резервной валюты. Другое дело, что может произойти «регионализация» финансовых систем.

Что случилось?

Согласно последним данным Международного валютного фонда (МВФ), из 12 триллионов долларов валютных резервов, хранящихся в центральных банках мира на конец 2021 года, на доллар приходится около 59%. Это меньше, чем 71% в 1999 году, когда был введен евро. Единая европейская валюта является основной альтернативой доллару — на ее долю приходится 20% общемировых валютных резервов. Также произошел заметный переход к более мелким валютам, таким как австралийский доллар, корейская вона и, прежде всего, китайский юань, пишет портал ilex.by.

В недавней статье экспертов МВФ и профессора экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрина стремление стран диверсифицировать резервы названо «скрытой эрозией доминирования доллара». Это прямой намек на то, как “международная система может развиваться в будущем”.

Очевидно, что санкции, заморозившие половину валютных резервов России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что ухудшит положение всех сторон, пишет влиятельная Financial Times.

Авторы указали на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России в Украине, подчеркнув, что существует лишь западный блок. Санкции против Москвы не поддержали, например, Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика.

Санкции могут также ускорить изменения в инфраструктуре международных финансов.

Стремясь уменьшить зависимость от систем, контролируемых США, Китай потратил годы на разработку собственной системы трансграничных межбанковских платежей (CIPS), в которую сейчас входят 1200 организаций-членов в 100 странах.

CIPS все еще мал по сравнению со европейской платежной системой SWIFT. Но тот факт, что крупнейшие российские банки были выведены из SWIFT, дал китайскому конкуренту потенциальную возможность роста. Плюс к этому Россия создала свою альтернативу SWIFT и ведет переговоры с Индией на эту тему.

Какая альтернатива? Юань?

Китай действительно имеет долгосрочные планы, чтобы его валюта играла гораздо большую роль в международной финансовой системе. Но есть несколько нюансов, которые отталкивают другие страны держать юань в своих резервах.

К слову, в Китае контроль за движением капитала уже не такой строгий, как раньше, но юань по-прежнему не является полностью конвертируемой валютой.

С резервами иностранной валюты в размере 3,2 трлн долларов, которые необходимо инвестировать, у КНР нет другого выбора, кроме как иметь обширные долларовые запасы. За пределами Европы и Японии, которые в этом случае стоят плечом к плечу с Америкой, банально не хватает ликвидных финансовых активов в других валютах, чтобы удовлетворить этот спрос.

Плюс к этому юань на данном этапе не является достаточно крупным игроком в международных расчетах. В январе 2022 года доля китайской валюты выросла до рекордных 3,2%, следует из данных системы SWIFT. Доля доллара, который остается лидером, уменьшилась до 39,92% с 40,51% в декабре, доля евро опустилась с 36,65% до 36,56%, фунта стерлингов – выросла с 5,89% до 6,3%, японской иены — с 2,58% до 2,79%.

Тогда что?

По мнению экспертов, высока вероятность, что доллар станет ослабевать, не потому что его заменит какая-то одна валюта, а вырастут расчеты в национальных или региональных валютах.

Переход на расчеты в валютах, обеспеченных золотом и сырьевыми товарами (газ, нефть, металлы), в частности, предрек аналитик Credit Suisse Золтан Позар в докладе «Бреттон-Вудс III».

— Мы являемся свидетелями рождения третьей версии Бреттон-Вудской системы — нового мирового порядка, сосредоточенного вокруг валют Востока, основанных на сырьевых товарах, которые, скорее всего, ослабят евродолларовую систему и будут способствовать инфляционным силам на Западе, — говорится в докладе, с которым ознакомились «Ведомости».

Первая модель международных расчетов строилась на принципах обеспечения доллара золотом. В основе Бреттон-Вудс II были «внутренние деньги» (т. е. она строилась на кредитной эмиссии и глобальном обороте доллара). Новая эра будет обеспечена внешними деньгами, за которыми будут стоять резервы в золоте и произведенные товары. Поскольку нынешний кризис ассоциируется прежде всего с искусственным дефицитом товаров, региональные валюты, которые обеспечены этими товарами, начинают вытеснять глобальные — доллар и евро, следует из обзора.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили России создать новую платежную единицу для торговли с дружественными странами.

В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, убеждены аналитики. Общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие. Прообразом новой валюты может стать экю, использовавшаяся в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год.

По мнению экспертов, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами. Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы. В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты.

Пока фокус на российском рубле?

Российские власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако это вопрос будущего, сказал 29 марта заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, курирующего в министерстве в том числе интеграцию со странами ЕАЭС. По его словам, сначала единая валюта может быть создана на пространстве Евразийского союза — задача сформировать наднациональный финансовый регулятор содержится в стратегии евразийской интеграции до 2025 года. С учетом новой финансовой реальности этот процесс может завершиться быстрее, например к 2024 году, добавил он.

Во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС платежи в нацвалютах увеличились с 63% в 2013 году до 74% по итогам 2021 года. При этом доля расчетов в долларах снизилась с 36% в 2013 году до 19% в 2021 году. Более 80% расчетов между Беларусью и Россией проводится в национальных валютах. Вольвач полагает, что «в ближайшее время этот процент будет существенно увеличен», имея ввиду, что Беларусь уже договорились с Россией о переходе в расчетах на российские рубли при оплате за газ.

В торговле, инвестициях и сбережениях Беларуси доминируют доллары и евро. Сейчас делается больше фокус на российский рубль. Кроме того, в середине марта на белорусской бирже начаты ежедневные торги валютной парой белорусский рубль/юань. Премьер-министр Роман Головченко считает, что на фоне западных санкций во внешней торговле Беларуси «региональные валюты будут играть все большую роль». Уже увеличивается доля расчетов в китайских юанях, но «есть узкие места, не все банки готовы пропускать такие платежи».

Так что по итогу? Доллар все?

— Да, эпоха доллара близится к концу. Но экспертная ценность этого уже почти ставшего общепринятым утверждения в прикладном смысле невелика, поскольку основной вопрос — когда же этот конец наступит, — уверен член совета Ассоциации белорусских банков Андрей Жишкевич. — Ведь доминирование доллара ставится под сомнение уже давно, но всерьез поколебать его значимость для современной валютной системы пока не удалось никому. Конечно, последние события могут в определенном смысле ускорить этот процесс. Так, беспрецедентная заморозка части золотовалютных резервов России может заставить некоторые страны, особенно не входящие в классический «западный блок», задуматься над большей диверсификацией своих суверенных резервов.

По словам эксперта, важным фактором может стать растущая внутренняя инфляция доллара, поскольку его обесценение опять же препятствует восприятию и использованию в качестве мировой резервной валюты.

А вот широко и громко обсуждаемая в последнее время тема перехода в расчетах за газ и нефть на национальные валюты, на взгляд Андрея Жишкевича, более политизирована, чем в практическом смысле важна для перспектив «дедолларизации».

— «Нефтедолларами» доллары делает не то, что в них непосредственно рассчитываются при торговле энергоносителями, а в том, что в них происходит ценообразование, — говорит эксперт. — Отвязать валюту расчета от валюты договора — это скорее тактическая задача для России, позволяющая снизить риск заморозки текущих платежей за тот же газ. По сути же ничего не поменяется — лишь для «Газпрома» фактически начнет действовать режим 100% продажи его экспортной выручки.

В перспективе, считает Андрей Жишкевич, на начальной стадии «дедолларизации» единой мировой валютной системы можно ожидать этап ее «регионализации», когда в определенных экономических блоках будет превалировать одна валюта, а в иных – другая.

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