Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины задержала бизнесмена и главу одной из крупнейших партий страны, «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктора Медведчука.
Бизнесмен, которому предъявлено обвинение в госизмене, должен был находиться под домашним арестом до 10 марта, но в феврале появилась информация, что Медведчук сбежал.
В видеообращении Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на украинских военнопленных.
Бизнесмена обвиняют в сотрудничестве с властями России.
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