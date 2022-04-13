Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины задержала бизнесмена и главу одной из крупнейших партий страны, «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктора Медведчука.

Бизнесмен, которому предъявлено обвинение в госизмене, должен был находиться под домашним арестом до 10 марта, но в феврале появилась информация, что Медведчук сбежал.

В видеообращении Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на украинских военнопленных.

Бизнесмена обвиняют в сотрудничестве с властями России.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»