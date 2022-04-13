Новый пакет санкций (уже пятый по счету) от ЕС против России и Беларуси оказался довольно серьезным. В нем, в частности, вводится запрет на работу со странами ЕС транспортным компаниям из нашей страны. Таким образом, под вопрос дальнейшего существования ставятся практически все действующие логистические цепочки. Приведет ли это к жесткому дефициту товаров на полках магазинов, каковы денежные потери для Беларуси и что еще может произойти, специально для Myfin.by объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Удар на $2 млрд

– Новые ограничения со стороны ЕС достаточно серьезные. Для Беларуси экспорт транспортных услуг был одним из основных источников валютной выручки. В доковидные годы чистый экспорт транспортных услуг (за вычетом импорта) приносил до $2 млрд. Это значимая сумма для страны. Кроме того, Беларусь себя всегда позиционировала мостом между востоком и западом, который связывает логистически и экономически два региона. Сейчас по этой концепции нанесен разгромный удар. Конечно, это не значит, что через Беларусь закрыт транзит, но его теперь могут осуществлять только иностранные компании, а значит, и все «финансовые сливки» будет снимать кто-то другой.

Кроме того, Беларусь уже заявила о готовящемся симметричном ответе. Если ответ будет действительно аналогичным, то и иностранные компании не смогут заниматься перевозками в Беларусь. А значит, схема будет еще сложнее.

Пока сложно представить, как это будет работать. А поскольку в логистике очень ценится простота работы, то возникает вопрос, будут ли в принципе создаваться новые логистические схемы и маршруты для транзита по территории Беларуси.

Надеюсь, что государство не станет усугублять ситуацию с логистикой, и, скорее всего, полностью симметричных контрсанкций не будет. Но вполне могут ввести дополнительные сборы, навигационные пломбы, повысить плату за проезд по дорогам и т.д.

По долгам можно не платить, но это не поможет

Ранее Беларусь объявила список недружественных стран, резидентам которых вполне законно разрешили отказывать в платежах из Беларуси. Как это повлияет на действующие и новые контракты с западными компаниями?

– Ситуация получается следующая. Если белорусские предприятия собираются продолжать работать с иностранными компаниями, то они, конечно, будут платить, как и прежде, по своим обязательствам. Но тем, кто собирается уходить от такого сотрудничества, дан зеленый свет не платить за последнюю поставку или по другим обязательствам.

Это не будет иметь каких-то грандиозных последствий. Просто шпилька в сторону стран ЕС.

Мол, если вы нас наказываете, перекрываете кислород, то и мы не будем выполнять обязательства перед вами. Но это никаких наших экономических проблем все равно не решит.

Цены, стой!

В правительстве Беларуси решили всерьез заняться борьбой с ростом цен. Опубликован список товаров с предельным повышением цен до 1,2% в месяц. Насколько успешными могут быть эти действия и помогут ли они обуздать инфляцию, которая уже превышает 10% в годовом выражении?

– Уже не первый месяц мы видим бесплодные попытки административного регулирования цен. Это приводит либо к дефициту определенных групп товаров, либо к продолжению роста цен. Сначала вводятся запреты и ценовые ограничения, а потом тот же МАРТ вручную вынужден выдавать разрешения на подъем цен. Теперь эти процессы усилились.

С разрушением логистических цепочек, боевыми действиями в Украине и санкциями против России растут цены на энергетические товары и продовольствие. Административные меры регулирования цен здесь не помогут.

Мы уже видели, как на ценовые запреты реагирует ретейл, когда магазины избавляются от регулируемых товаров или сильно сокращают их число на полках. Наблюдали, как производители отказываются создавать товары и продавать их по регулируемым ценам. Очевидно, что новое регулирование опять не сработает.

Мы пока не видели цифру по инфляции за март, но предполагаю, что за прошлый месяц белорусы обеднели процента на 3-4, а может, и больше.

Увидим ли пустые полки в магазинах?

Насколько вероятен на этом фоне дефицит товаров на полках магазинов?

– Считаю, что последствия санкций не затронут продовольственные товары. Потому что в санкциях по транспорту исключением идут продовольственные, сельскохозяйственные и медицинские товары. Если локальный дефицит и будет возникать, то из-за административного регулирования цен. Что касается промышленных товаров, то их дефицит вполне вероятен. Если по продовольствию Беларусь сама много чего производит, то по промышленным товарам ситуация более критическая. Скорее всего мы увидим не дефицит какого-то класса товаров, а исчезновение известных европейских марок (например, офисной бумаги) и появление на их месте российских или китайских аналогов.

Кроме того, предложение Министерства связи и информатизации о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1000 евро направлено, на мой взгляд, на то, чтобы люди могли компенсировать нехватку каких-то товаров на условном AliExpress.

Банки снимают валютные ограничения. Что дальше?

Ряд банков увеличивает лимиты по снятию валюты, кто-то эти ограничения снимает. Это происходит на фоне укрепления белорусского рубля после затяжного падения в начале марта. У людей возникает диссонанс – вроде и санкции, но рубль крепнет. К чему готовиться?

– То, что курс серьезно укрепился, с одной стороны, безусловный плюс, потому что помогает сбивать панику и управлять экономическими ожиданиями бизнеса и населения. С другой стороны, идет переукрепление белорусского рубля относительно равновесного значения. Рубль должен был упасть, учитывая все ограничения и санкции, с которыми Беларусь столкнулась. Это может привести к новой волне девальвации в будущем.

Самое страшное в плане паники уже позади. Банки действительно поднимают лимиты, находят способы работать с отключенными SWIFT-платежами. В то же время ряд банков находится в тяжелом финансовом положении, и можно ждать сворачивание их активности на рынке, сокращение активов.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»