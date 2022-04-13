Великобритания добавила в санкционный список более 200 российских граждан и организаций, сообщается в пресс-релизе Министра иностранных дел Лиз Трасс

В списке на этот раз оказались представители ДНР и ЛНР. Кроме них – совладелец “Лукойла” Вагит Алекперов, бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, владелец холдинга РБК Григорий Березкин, вице-президент “Газпромбанка” Сергей Фурсенко, глава Ozon Александр Шульгин.

Также под британские санкции предназначены и для украинского олигарха Виктора Медведчука, который в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста в Украине, а 12 апреля его вновь задержали представители украинских спецслужб.

Министр иностранных дел Лиз Трасс объяснила решение о новых санкциях:

— После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные самопровозглашенные регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина.

По словам главы иностранного ведомства, санкции, введенные Великобританией и ее международными партнерами, имеют глубокие и разрушительные последствия для способности Путина вести войну. Анализ показывает, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза, при этом 275 миллиардов фунтов стерлингов — 60% российских валютных резервов — в настоящее время заморожены.

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