На прошлой неделе строители установили последние плиты облицовки и официально сдали в эксплуатацию здание «Башни Стейнвей». Данный небоскреб известен тем, что при соотношении высоты к ширине 24:1 он является самым тонким высотным зданием в мире. Это было одним из условий строительства нового сооружения на знаменитой «улице миллиардеров» на Манхеттене, где физически недостаточно земли, и строить приходится на предельно малой площади, пишет Техкульт.

Высота Башни Стейнвей составляет 435 м, в ней 82 этажа. Конструкция имеет ступенчатый уклон к верху и напоминает птичье перо. Здание спроектировано SHoP Architects, его строительство началось в 2013-м, но из-за финансовых сложностей несколько раз приостанавливалось. Итоговая стоимость возведения составила $2 миллиарда.

Считается, что для строительства башни был использован уникально прочный бетон, состав которого засекречен. Чтобы тонкая и легкая конструкция не раскачивалась на ветру, в верхней части здания предусмотрен демпфер весом 800 тонн. Помимо оригинального дизайна небоскреб выделяется тем, что при его строительстве удалось сохранить архитектурный памятник «Стейнвей-холл», который стал частью нового сооружения.

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