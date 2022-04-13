Аналитики Picodi.com рассмотрели пенсионные выплаты в 44 странах мира и проверили, хватает ли этих денег на поддержание минимально комфортного уровня жизни.

Мы изучили государственные пенсии первого уровня (так называемая трудовая пенсия по возрасту), т.е. регулярные ежемесячные пособия для людей пенсионного возраста.

В ряде стран пенсия не подлежит ни налоговым, ни социальным вычетам. В других же пенсия приравнивается к доходу, из которого следует вычитать подоходный налог. Есть также страны, в которых из пенсии взимаются страховые отчисления на государственное медицинское обслуживание. Чтобы рейтинг был правомерным, мы сравнивали суммы нетто, т.е. те деньги, которые пенсионер реально получает на свой счёт или на руки.

Среди 44 рассмотренных стран самую высокую пенсию получают жители Норвегии — 2 017 $ в месяц согласно последним официальным данным. Высокими пенсионными выплатами выделяются также Швейцария (1 913 $) и США (1 663 $).

В Беларуси согласно последним официальным данным пенсию по возрасту получают более 2,6 млн человек, а средняя пенсионная выплата составляет 514,41 р или 183 $ (40-е место рейтинга).

Низкие выплаты получают пенсионеры в Албании (144 $), Молдове (143 $) и Украине (123 $).

Внимание: данные цифры относятся только к трудовой пенсии по возрасту, которая выплачивается из государственного бюджета. Следующий уровень пенсионный системы — это добровольная накопительная система (в Беларуси её планируется ввести с октября 2022 года). Как правило, средства, накопленные благодаря добровольным отчислениям, пенсионер может выводить единовременно по достижении пенсионного возраста или постепенно. Поэтому включение таких накоплений в данное исследование невозможно.

Продуктовая корзина пенсионера

Для данного исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов со средней пенсией по возрасту. В корзину попали: хлеб, молоко, йогурт, яйца, рис, сыр, мясо, рыба, фрукты и овощи. Этот список сформирован на основе рекомендаций ВОЗ и местных министерств здравоохранения по питанию пожилых людей. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную месячную потребность в питательных веществах среднестатистического возрастного человека.

Хлеб (12 буханок по 500 гр) – 16,56 руб.;

Рис (3 кг) – 8,58 руб.;

Яйца (20 шт.) – 5,73 руб.;

Молоко (12 литров) – 20,76 руб.;

Йогурт (5 литров) – 35,77 руб.;

Сыр (1,5 кг) – 22,77 руб.;

Мясо (3 кг) – 27,08 руб.;

Рыба (3 кг) – 171,75 руб.;

Фрукты (9 кг) – 34,47 руб.;

Овощи (15 кг) – 51,14 руб.

Стоимость основных продуктов питания в марте 2022 года составляет 394,61 руб. Таким образом минимальная продовольственная корзина равна 76,7% от средней белорусской пенсии по возрасту.

Где можно прожить на пенсию

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее мы решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официальной средней пенсионной выплаты пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.

Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту.

В данном рейтинге Украина, Беларусь и Албания занимают последние места. Пенсионеры этих стран тратят на базовый продуктовый набор 84,9%, 76,7% и 72,8% от пенсионных выплат соответственно.

Методология и источники данных

В данном исследовании аналитики сравнивали среднестатистические государственные пенсионные выплаты по возрасту, которые относятся к трудовой пенсии по возрасту. Это ежемесячная пенсия нетто (т.е. после обязательных выплат, если таковые имеются), размер которой указан на официальных порталах правительств, министерств либо учреждений социального обеспечения. В странах, где соответствующие органы публикуют размер еженедельных выплат, мы умножили эти суммы на 52 (количество полных недель в году) и разделили их на 12.

Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций ВОЗ и некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания для пожилых людей. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.

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