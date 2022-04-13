Минчанка сообщила во Фрунзенское РУВД, что бывший супруг совершает в отношении ее и сына психологическое насилие.

Супруг, с которым они после развода проживают совместно в однокомнатной квартире, донимал экс-возлюбленную постоянной ревностью, а также был недоволен поведением ребенка и требовал лишить подростка его фамилии, сообщает МВД.

В ходе последней ссоры мужчина взял в руки нож и стал угрожать бывшей супруге убийством. Когда фигурант положил нож на подоконник, минчанка сбросила острый предмет через окно на улицу и сообщила в милицию.

51-летний мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания, в отношении его возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

Не бойтесь обращаться за помощью, пока не стало слишком поздно.

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