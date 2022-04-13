В последнее время на улицах многих городов начинают появляться роботы, и роботакси — не исключение. Однако автономные машины далеко не всегда правильно реагируют на полицейских и другие общественные службы.

Так случилось и на улицах Сан-Франциско, где роботакси Cruise было остановлено полицейским из-за того, что у автомобиля не горели передние фары.

На видео хорошо видно, как роботакси Cruise останавливается на красный свет, а за ним останавливается полицейская машина. Когда загорается зеленый свет, сотрудник полицейского управления Сан-Франциско выходит из своей машины и приближается к роботакси, потому что фары автомобиля не включены, пишет Ридус.

Полицейский пытается открыть дверь со стороны водителя, но она заперта. Когда он возвращается к своей полицейской машине, роботакси Cruise уезжает, но менее чем через 10 секунд быстро останавливается и мигает аварийными огнями.

На видео заметно много заинтересованных прохожих, которые смеются, потому что ситуация довольно необычная. Это один из первых исторических моментов, когда полиция взаимодействует с роботакси на улицах города.

«Человеческая ошибка привела к тому, что у автомобиля не были включены фары, что и было причиной остановки. Как только стало ясно, что офицер вышел из транспортного средства, персонал Cruise приказал автомобилю остановиться в ближайшем безопасном месте, которое находилось через перекресток», — пояснила компания Cruise в письме, которое последовало за событием.

В целом, как подчеркивает компания, её команда готовилась к подобным инцидентам, поэтому ничего серьезного не произошло: «Мы тесно сотрудничаем с полицией по поводу того, как взаимодействовать с нашими автомобилями, и у полицейских есть специальный номер телефона, по которому они могут звонить в подобных ситуациях».

Как подчеркнул вице-президент Cruise по робототехнике Рашед Хак, компания планирует в дальнейшем расширять свою сферу деятельности. Текущее развертывание роботакси в Сан-Франциско — это только начало, однако сейчас команда занимается оптимизацией машинного обучения, чтобы автомобиль был безопаснее.

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