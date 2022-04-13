Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси, сообщает Thinktanks.by.

Теперь вывозить из Беларуси за пределы ЕАЭС можно:

муки (гречневой, пшеничной) – до 1 кг

отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена) – до 1 кг

сахара – до 1 кг

соли – до 1 кг

макаронных изделий – до 1 кг

масла растительного – до 1 л

консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания) – до 3 банок

Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через Госграницу Беларуси.

При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.

В начале марта правительство Беларуси ввело на 6 месяцев запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса и еще целого ряда зерновых. Кроме того, 15 марта был введен временный запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Данные ограничение должны продлиться 3 месяца.

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