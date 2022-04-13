Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси, сообщает Thinktanks.by.
Теперь вывозить из Беларуси за пределы ЕАЭС можно:
- муки (гречневой, пшеничной) – до 1 кг
- отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена) – до 1 кг
- сахара – до 1 кг
- соли – до 1 кг
- макаронных изделий – до 1 кг
- масла растительного – до 1 л
- консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания) – до 3 банок
Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через Госграницу Беларуси.
При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.
В начале марта правительство Беларуси ввело на 6 месяцев запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса и еще целого ряда зерновых. Кроме того, 15 марта был введен временный запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Данные ограничение должны продлиться 3 месяца.
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