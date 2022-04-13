Названа новая опасность для переболевших COVID-19

Предыдущие научные работы, посвященные риску смертельно опасной венозной тромбоэмболии после COVID-19, продемонстрировали противоречивые результаты. Хотя сообщалось о частоте венозной тромбоэмболии среди переболевших коронавирусом около 13 процентов, ученые включали в исследования в основном пациентов с тяжелым течением COVID-19 во время первой волны пандемии.

В другой работе, включающей анализ тромбоза у контрольной группы испытуемых, у которых не было коронавирусной инфекции, не было продемонстрировано какое-либо увеличение частоты венозной тромбоэмболии. Чтобы разрешить эти противоречия и более точно определить риск тромбоэмболии после коронавирусной инфекции, специалисты провели крупное общенациональное исследование.

Риск тромбоза у каждого заболевшего COVID-19 сопоставили с четырьмя здоровыми людьми

Исследование относилось к типу сравнительных когортных исследований, то есть выделенную группу людей или когорту наблюдали в течение некоторого времени, а случаи заболевания у каждого человека в ней сравнивали со случаями у четырех человек в контрольной группе. У всех заболевших COVID-19 был диагностирован в период с 1 февраля 2020-го по 25 мая 2021 года. При этом каждый человек с COVID-19 сопоставлялся со здоровыми людьми того же возраста, пола и места проживания.

При анализе специалисты учитывали факторы, которые потенциально могли искажать картину, например, сопутствующие заболевания, включая рак, хирургическое вмешательство, длительный прием антикоагулянтов, а также предшествующие случаи тромбоэмболии.

Риск тромбоза глубоких вен повысился более чем в пять раз