Упрощен порядок продажи незаселенного государственного жилья в сельской местности. Внесены изменения в Указ от 13.06.2018 № 237 «О распоряжении государственным жилищным фондом».

Предусмотрено, что незаселенные жилые помещения могут быть проданы на аукционе, в т.ч. с начальной ценой, равной 1 базовой величине, а также в установленных случаях – без проведения аукционов.

Так, без аукциона незаселенные жилые помещения могут быть проданы гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, в т.ч. многодетным семьям, на основании заявлений о приобретении жилых помещений и с учетом очередности принятия их на такой учет.

Исключается норма (абз. 3 подп. 1.3 п. 1 Указа № 237) о том, что продажа жилых помещений осуществляется по оценочной стоимости, но не выше рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Следовательно, начальная цена продажи жилого помещения на аукционе и цена жилого помещения, отчуждаемого без проведения аукциона, будет устанавливаться по оценочной стоимости, определенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, пишет Экономическая газета.

Дополнительно предусмотрено, что начальная цена продажи на аукционе жилых помещений может быть понижена не более чем на 50% включительно после первого нерезультативного либо несостоявшегося аукциона, а также в случае отказа единственного участника от приобретения предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, а также на 80% включительно после нерезультативного либо несостоявшегося аукциона, а также в случае отказа единственного участника от приобретения предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%.

Установлено, что если аукцион с понижением на 80% начальной цены продажи жилого помещения был признан нерезультативным либо несостоявшимся, а также в случае отказа единственного участника от приобретения предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, жилое помещение может быть выставлено на аукцион с начальной ценой, равной 1 БВ.

Дополнительно предусмотрено, что при продаже одноквартирного или блокированного жилого дома на аукционе с начальной ценой, равной 1 БВ, земельный участок, необходимый для обслуживания (завершения строительства и обслуживания) указанного имущества, предоставляется покупателю в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Изменения, установленные Указом № 118, вступят в силу с 27 сентября 2022 года.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»