США, Великобритания и Австралия, которые состоят в оборонном альянсе AUKUS, предлагают Японии к ним присоединиться. Надо отметить, что AUKUS – оборонный альянс, в который входят Великобритания, Австралия и Соединенные Штаты Америки. Он был образован в сентябре 2021 года. В начале апреля нынешнего года члены альянса заявили о разработке гиперзвукового оружия. Представители стран-членов альянса уже проводили встречу по этому вопросу, сообщает информационный портал 024.by.

На данный момент известно, что Япония получила неофициальное приглашение вступить в AUKUS. Это можно объяснить тем, что три страны заинтересованы в технологических разработках Японии, в том числе по части гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы. В источнике отметили, что правительство Японии заинтересовано в таком предложении, однако сотрудничество в ряде отраслей, например, атомные подлодки, будет ограничено.

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