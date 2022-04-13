Правительство обещает меньше наказывать бизнес и предоставить налоговые и арендные послабления.

Совет министров утвердил комплексный план по поддержке экономики. В документе прописаны меры, которые правительство собирается принять для защиты как бизнеса, так и граждан. Все опубликованные предложения будут реализованы в соответствующих нормативных актах.

Среди предложений есть своевременные меры:

Так субъекты хозяйствования не будут привлекаться к административной ответственности в случае, если нарушение при проверке выявлено в первый раз. Именно это предложение будет внесено в Межведомственный совет по контрольной деятельности в части правоприменительной практики КоАП и ПИКоАП.

У бизнеса не будут конфисковывать и арестовывать имущество, если совершенные нарушения не повлекли за собой “причинения вреда или наличия реальной угрозы причинения вреда интересам национальной безопасности, жизни и здоровью населения, окружающей среде”. Планируется подготовить проект соответствующего закона уже в первом полугодии.

Предлагается ограничить для налоговых органов время пересчета обязательств сроком на пять лет. Проект постановления Совмина с такой нормой МНС должно подготовить уже в течение апреля. Также планируется допустить главное налоговое ведомство (наряду с другими кредиторами) к участию в заключении мировых соглашений при процедурах банкротства, которые будут предусматривать изменение срока уплаты платежей.

Индивидуальным предпринимателям, которые уже уплатили единый налог, могут разрешить переходить на общий порядок налогообложения. Эта мера позволит платить налоги в зависимости от результатов деятельности.

Государственный комитет по имуществу в мае 2022 года подготовит проект указа о предоставлении покупателям госимущества отсрочки по платежам за него. Арендаторы также получат отсрочку по аренде.

Кроме этого, планируется разрешить мгновенные платежи между физическими лицами без использования банковских платежных карточек.

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