Одна из самых популярных российских актрис не скрывает, что в конце февраля эмигрировала в Латвию. Выбор дался Хаматовой тяжело, и сейчас она сильно переживает.

Интервью Екатерине Гордеевой, которое Чулпан Хаматова дала в марте, наделало много шума. Дело в том, что звезда «Современника» и Театра наций, соосновательница фонда «Подари жизнь» сообщила — теперь она живет в Латвии в собственном доме, который купила несколько лет назад. Поводом для переезда стала политическая обстановка в ее родной стране, пишет Starhit.

Хаматова оставила в России проекты в кино, работу в театре, благотворительный фонд и сказала, что пока не может вернуться. После этого на нее накинулись депутаты, общественники, СМИ, патриоты и даже коллеги по цеху. Позиция без преувеличения любимой актрисы миллионов россиян вызывает вопросы у многих.

В интервью латвийскому телевидению актриса сделала еще одно признание. Когда корреспондент задала ей вопросы о государственных наградах и премиях, то она ответила: «Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — сказала Чулпан.

По словам 46-летней актрисы, ее несколько раз пытались представить к государственным наградам, но она каждый раз отказывалась. Более того, даже не приходила на церемонии. Когда организаторам все же удалось уговорить ее приехать, Хаматова молча забрала награду и все деньги передала в благотворительный фонд «Подари жизнь».

«Потом предлагали еще, но я не получала уже», — заявила артистка.

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