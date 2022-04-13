В частности, в марте выросли рейтинги телеканалов НТВ-Беларусь, Россия-Беларусь и ББК. Однако белорусы стали меньше смотреть телевизор.

В марте граждане страны смотрели телевизор меньше, чем в феврале. Наибольший интерес зрительская аудитория проявляла к информационным программам.

Если раньше наибольшей популярностью у телеаудитории пользовались развлекательные программы, то теперь впервые за историю исследований в ТОП 5 жанров попали социально-политические проекты.

Эту информацию предоставила компания «МедиаИзмеритель», которая исследует телепросмотр с помощью приборов, подключаемых к телевизорам респондентов. В исследовании участвовало 600 городских домохозяйств в Беларуси.

Что касается популярности, то на первом месте у телезрителей – проект Андрея Малахова “Привет, Андрей”. Постоянно в топе новости на НТВ-Беларусь и ОНТ.

Показатели по росту среднесуточного рейтинга выросли у НТВ-Беларусь, Россия-Беларусь и ББК.

Однако белорусы стали в целом проводить меньше времени перед телевизором. Рейтинг всех измеряемых телеканалов в марте снизился на 7% по сравнению с февралем. Снижение среднесуточного охвата аудитории ТВ составило 3%.

Надо отметить, что максимальный объем аудитории регистрируется с 17:00 по 22:30.

К слову, женщины проявляют больший интерес к телевизору, нежели мужчины. Основная масса телезрителей – это люди старше 35 лет. Зрители в возрасте 65+ составляют 28% телеаудитории.

Наибольшей популярностью у белорусского зрителя пользуются кинопрограммы (сериалы и фильмы), за ними следуют развлекательные, информационные и познавательные программы.

Среди сериалов стабильно популярны «Пес», «След», «Слепая». Из развлекательных передач — «Поле чудес», «Мужское/Женское», «Привет, Андрей!».

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