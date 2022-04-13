Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков обратилась в таможенные органы Литвы, Латвии и Польши по поводу пересечения границы ЕС после 16 апреля.

На сайте организации сообщается о значительном росте очередей из фур, а также времени ожидания на выезд в Беларусь из стран Евросоюза. Представители БАМАП просят разъяснить, как территорию ЕС смогут покинуть зарегистрированные в Беларуси грузовики, которые не успеют это сделать до 16 апреля.

Напомним, что по решению Евросоюза, с 9 апреля белорусские перевозчики не могут въезжать в ЕС. При этом до 16 апреля можно завершить перевозку грузов, если автомобиль уже находится на территории союза.

Как информируют в БАМАП, на литовско-белорусском, латвийско-белорусском и польско-белорусском участках границы сформировались большие очереди. В итоге перевозчикам приходится ожидать минимум пять дней. К тому же существенная часть белорусских фур еще движется в сторону границы ЕС, завершая перевозки из Испании, Франции, Португалии и других стран.

Заместитель генерального директора Таможенного департамента Литвы Вигантас Пойгозинас считает что, по предварительным оценкам, литовская сторона, скорее всего, должна позволить завершить поставки, «если будут доказательства того, что в очередь стали вовремя».

Сейчас же БАМАП просит таможенные администрации Литвы, Латвии и Польши официально разъяснить, будут ли к белорусским водителям применяться меры административной ответственности в случае, если транспортное средство до 16 апреля не смогло покинуть территорию страны ЕС и выехать в Беларусь. Серьезный вопрос — каким будет порядок выезда после 16 апреля.

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