По оценкам Всемирного банка, спад в белорусской экономике в 2022 году составит экономики на 6,5%. При этом экономика России упадет на 11,2%, а Украины – на 45%.

Всемирный банк выпустил обновленный прогноз развития экономик стран региона Европы и Центральной Азии на 2022 год, сообщает Thinktanks.by

Прогноз по Беларуси

В Беларуси эксперты ожидают падения экономики на 6,5%. Во внешней торговле также прогнозируется спад: экспорта – на 14,2%, а импорта — на 18,6%.

Инфляция ожидается на уровне 21,1%, дефицит платежного баланса текущего счета оценен в 0,8% ВВП, госдолг составит 36,4% от ВВП.

В 2023 году ожидается отскок после падения. Однако он не компенсирует спад нынешнего периода. Рост может составить 1,5-1,6% в год.

Прогноз по России

По оценкам экспертов Всемирного банка, ВВП России в 2022 году упадет на 11,2%.

В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции РФ на Украине и ее последствий.

Инвестиции, по прогнозу ВБ, в 2022 году просядут на 16,9%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт – на 35,2%. Прогноз по индексу потребительских цен – 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке ВБ, вырастет в 2022 г до 12,8% с 11% в 2021 году.

Прогноз по Украине

Как считают во Всемирном банке, валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что прогноз составлен «в условиях предельной неопределенности». Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны.

Аналитики ожидают медленного восстановления украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году – на 5,8%. Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позднее – 19%, в 2024 году – 8,4%, следует из прогноза.

Война и вызванное ей перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с сопоставимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко возрасти – с 1,8% до 19,8%.

Прогноз по региону

В целом экономика региона сократится на 4,1%. Всемирный банк прогнозирует уменьшение ВВП Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, в то время как у остальных стран все-таки будет наблюдаться анемичный рост. В 2023 году регион вернется к росту с темпом 2,5%.

Согласно прогнозам, в 2022 году объем производства в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19.

Соседние страны региона ЕЦА могут понести значительный экономический ущерб, поскольку у них тесные торговые, финансовые и миграционные связи с Россией и Украиной.

Россия – крупный экспортер энергоресурсов и промышленных металлов, а, совокупная доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет более 25%. Особенно сильно зависят от российских энергоресурсов европейские страны: они импортируют из России 47% природного газа и 25% нефти. Армения, Грузия, Казахстан и Турция ввозят из России и Украины свыше 75% всей пшеницы, а многие страны Ближнего Востока и Африки зависят от импорта пшеницы и других сырьевых товаров из России и Украины, что может привести к росту продовольственной нестабильности.

Перебои в поставках и рост цен на энергоносители и продовольствие подстегнут инфляцию, что негативно скажется и на странах региона ЕЦА, и на остальном мире. К тому же, несмотря на то, что на долю России и Украины приходится менее 3% мирового экспорта, война и санкции ослабили существующие связи в результате нарушения торговых путей и роста расходов на транспортировку и страхование. Это еще больше увеличивает нагрузку на глобальные производственно-сбытовые цепочки, оказывая воздействие на самые разные отрасли промышленности, в том числе пищевую, автомобильную, строительную, нефтехимическую и транспортную. В сочетании с ростом цен на сырье увеличение нагрузки на глобальные производственно-сбытовые цепочки ведет к еще большему повышению инфляционного давления.

Для многих стран Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и Балтии Россия является важнейшим импортером, на долю которого приходится более 10% их экспорта, а для Армении и Беларуси этот показатель составляет, соответственно, около 25% и более 40%. В ряде стран Центральной Азии (например, в Кыргызской Республике и Таджикистане) денежные переводы трудовых мигрантов, работающих в России, составляют почти 30% валового внутреннего продукта. Примерно в половине стран ЕЦА, включая страны с высокой степенью зависимости от туризма, такие, как Грузия, Черногория и Турция, на долю российских и украинских туристов приходится более 10% прибытий иностранных туристов.

Война и введенные против России финансовые санкции поставили в очень сложное положение финансовую систему стран, ограничив ее способность выполнять свои финансовые обязательства, что сказалось на финансовых системах стран, расположенных в регионе ЕЦА и за его пределами. Если конфликт затянется, это может привести к дальнейшему снижению уровня доверия инвесторов, возобновлению оттока портфельных инвестиций и обесценению валют стран региона ЕЦА. Наибольшему риску подвержены страны со значительным дефицитом счета текущих операций или высокой долей долга в иностранной валюте, долга, держателями которого являются нерезиденты или краткосрочного долга. У них могут возникнуть трудности с пролонгацией долга или существенно увеличиться обязательства по обслуживанию долга.

Кроме того, война вызвала дестабилизирующую волну беженцев. Украину покинули более 4 млн человек, из которых более половины пересекли границу с Польшей, а многие приехали в Венгрию, Молдову и Румынию. С учетом того, что, согласно оценкам, в ближайшие месяцы количество беженцев еще больше увеличится, принимающим странам придется решать задачи, связанные с их размещением. Для расширения имеющихся возможностей и удовлетворения элементарных нужд беженцев потребуется оперативная мобилизация дополнительных финансовых ресурсов и гуманитарной помощи. В результате экономического спада и роста цен на продовольствие война приведет к росту бедности в этом регионе.

Согласно оценкам, в Украине уже сейчас насчитывается 6,5 млн внутренне перемещенных лиц, а примерно трети населения требуется чрезвычайная гуманитарная помощь.

«Влияние, которое война может оказать на экономические перспективы региона ЕЦА, зависит от того, как будет развиваться текущий конфликт. В случае его урегулирования в ближайшие месяцы дальнейших потерь можно будет избежать и может начаться процесс восстановления. Если конфликт затянется, это может привести к дальнейшему росту человеческих и экономических потерь, региональной дезинтеграции и разрыву важнейших торговых и инвестиционных связей», – говорится в докладе Всемирного банка.

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