Бывшая первая ракетка мира отказалась от выступления на турнире в Штутгарте, который стартует 18 апреля.

Ранее белоруска снялась с матча третьего круга соревнований категории WTA в Майами, а позже сообщила, что намерена сделать паузу в выступлениях.

Таким образом, в основную сетку турнира в Штутгарте вошла чешка Петра Квитова, которая изначально заявилась в квалификацию.

В 2021 году победительницей турнира в Штутгарте стала завершившая недавно карьеру австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко – 3:6, 6:0, 6:3. Петра Квитова на том турнире завершила выступления в 1/4 финала.

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