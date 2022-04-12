В свое время экс-глава Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц был награжден медалью «Заслуженный миротворец».

В соцсетях пишут: почему сейчас, когда в Украине российские войска бомбят города, убивают мирных людей, когда используют территорию Беларуси для нанесения ударов по объектам соседней страны, миротворец Виктор Чайчиц молчит?

«Виктор Иванович, используйте Ваши возможности как член Совета Республики, они ж не у каждого из нас есть, – выступите в СМИ, на предприятиях и в госорганах Беларуси против войны в Украине и против участия Беларуси в этом! – обращаются к Чайчицу в своих телеграм-каналах некоторые бывшие адвокаты. – Жизни ведь спасете людям!»

«Народная Воля» прямо спросила у Виктора Чайчица про миссию миротворца и про войну в Украине.

– Виктор Иванович, как вы относитесь к российско-украинскому конфликту? И почему не высказываетесь на эту тему?

– Для того чтобы давать оценку тем или иным действиям, нужно владеть полной объективной информацией, всё знать досконально. Считаю, что всей информацией по поводу российско-украинского конфликта обладают те люди, которым ее докладывают, опираясь на различные независимые источники. В настоящее время надо больше думать о будущем, чем упрекать друг друга.

– А то, что на нашей территории стоят российские войска, вас не смущает? По Конституции, военная агрессия с нашей территории исключена.

– У нас Союзное государство – этим всё объясняется. Само собой разумеется, что российские войска могут находиться на нашей территории, проводить совместные учения, охранять Союзное государство, тем самым защищая свои страны. Важно обратить внимание, что войска разных стран – членов НАТО находятся у наших границ на территориях соседних с нами стран.

– Расскажите, пожалуйста, за что вам дали медаль миротворца?

– Это вам лучше в Фонд мира обратиться – там расскажут, почему наградили меня и других людей.

Сразу скажу, что эта медаль никаких льгот не дает. Напротив, обязывает делать что-то большее во имя мира. В повседневной жизни, общаясь с гражданами, в том числе с моими российскими или украинскими коллегами, я всегда подчеркиваю: надо, чтобы каждый человек сделал всё возможное для того, чтобы был мир. И в этом плане очень важно найти какой-то компромисс. Ошибок допущено было много. Нельзя не видеть, что по отношению к тем же жителям Донецка и Луганска были определенные враждебные действия, угнетающие этих людей, не исполнялись Минские соглашения. Этот конфликт ведь не на пустом месте случился и не вчера возник.

На мой взгляд, сейчас важно, чтобы мы не нагнетали обстановку. Плохо, что гибнут люди – и украинцы, и россияне. Надо всё сделать для мира, чтобы этот конфликт закончилась.

Внимательно проанализируйте, что говорил Александр Лукашенко в своих выступлениях по этому поводу. Убежден, что если бы к нему прислушивались в других странах, то мир наступил бы быстрее. Он никогда не говорил, что выступает за продолжение военных действий. И всё время призывает к мирным переговорам.

Любая война рано или поздно заканчивается. И чем раньше закончится этот конфликт, тем будет лучше для всех. И для Беларуси в том числе. На каких условиях и как это возможно – трудно сказать. Как говорит глава государства, главное – чтобы не страдали люди.

– Лукашенко сегодня тоже немало критикуют…

– А каких глав государств не критикуют? Работа у них такая. Да что тут говорить, даже простых людей критикуют. Что, к примеру, вас или меня не критикуют? Критикуют каждого, кто не равнодушен, кто что-то делает. И некоторая критика как раз способствует тому, чтобы человек лучше работал. Лично я отдельную критику по отношению к себе рассматриваю как похвалу.

– В интернете прошла информация о том, что возбудили дисциплинарные производства в отношении адвокатов, подписавших петицию против войны в Украине. Некоторым объявили выговоры. Вы в курсе этой истории?

– Ничего по этому вопросу не знаю, теперь это уже не моя зона ответственности. Но я сторонник того, что со всеми надо разговаривать и пытаться максимально объективно ту или иную проблему изучать, и, если кто-то заблуждается и что-то неправильно понимает, это не только его проблема, но и тех, кто должен был своевременно и объективно доводить до людей информацию. Надо стараться прежде всего переубедить, а не наказывать. И если отдельные адвокаты публично высказались за мир, то ничего нового они не сказали. На сегодняшний день я уверен: нет ни одного белоруса, который был бы исключительно за военные действия.

– В Совете Республики обсуждают тему войны?

– Конфликт России и Украины сейчас обсуждают абсолютно все. В Совете Республики уверены: надо делать всё максимально возможное для скорейшего прекращения военных действий в Украине. Обращается внимание, что необходимо оказывать помощь всем пострадавшим: и украинцам, и россиянам. Члены Совета Республики на местах помогают прибывшим в Беларусь украинцам получить работу и жилье. Всем пострадавшим от военных действий – и украинцам, и россиянам – оказывается всяческая помощь.

Беларусь сегодня выступает как миротворец в самом широком смысле этого слова. И если что-то зависит от меня – я всё буду делать для того, чтобы помочь пострадавшим. Если завтра приедут мои коллеги, друзья-товарищи из Украины и скажут: «Помогите кровом, пищей», – я поделюсь последним куском хлеба. И всё, что смогу сделать для установления мира в силу своих полномочий, сделаю.

Все белорусы хотят, чтобы как можно скорее закончилась эта спецоперация в Украине, чтобы Россия и Украина договорились, чтобы прекратился огонь, не гибли люди.

– Некоторые считают, что медийным персонам нужно чаще заявлять о свой позиции, а не молчать.

– Лично я себя медийной персоной не считаю. Но как гражданин Республики Беларусь высказываю свою субъективную точку зрения. Не обязательно кричать на весь мир о том, кого ты поддерживаешь и кого осуждаешь, оскорблять и ругаться. Сейчас важно, чтобы каждый человек был нацелен на спокойное обсуждение этих вопросов и делал всё во имя мира. Разжигание ненависти и вражды, которое сейчас, к сожалению, зачастую происходит, никак не способствует установлению мира, а, наоборот, приведет к еще большим конфликтам. Слово лечит, но слово и калечит.

Говорить нужно и с украинцами, и с россиянами, со всем миром, где угодно – на кухнях, на работе, в соцсетях. Нужно проповедовать мир не только словом, но и делом. Именно этим занимается Беларусь.

Публикация из № 29 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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