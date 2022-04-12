Накануне военной операции в Украине Россия запустила в тестовом режиме операции с цифровым рублем. Беларусь пока изучает такую возможность. Для чего может понадобиться цифровой рубль двум странам?

Альтернатива криптовалютам и антисанкционный инструмент

Идея внедрения новой формы денег — национальных цифровых валют — пришла не только к стейкхолдерам Беларуси и России. По данным Банка международных расчетов, более 85 % опрошенных центральных банков в мире исследуют, а некоторые уже и приступили к тестированию цифровых валют в рамках пилотных проектов.

Цифровая валюта центрального банка — это не новые деньги, а новая форма денег. До сих пор в мире были распространены две формы денег — наличная (в виде банкнот и монет) и безналичная (в виде записей на счетах в банке). Теперь центробанки думают над тем, что стоит внедрять третью — цифровую — форму денег.

Зачем же банковской элите во всем мире понадобилось думать над запуском в оборот цифровых валют центральных банков?

В последнее десятилетие высокой популярностью во многих странах стали пользоваться криптовалюты, они получают статус цифровых денег, но к их возникновению центральные банки мира не имели никакого отношения. Однако благодаря высокой скорости транзакций, порой их полной анонимности и возможности хорошо заработать на изменении курса криптовалюты получили широкую популярность, пишет издание “Белорусы и рынок”

По данным платежной платформы Triple-A, в 2021 году около 300 млн (!) человек, или почти 4 % населения земного шара, владели криптоактивами.

Столь широкое распространение криптовалют привело к тому, что значительные финансовые потоки стали уходить из-под контроля центральных банков мира, которые ранее денежным рынком полностью управляли.

Естественно, с утратой контроля над финансовым рынком центробанки смириться не могут, поэтому задумались над созданием конкурента криптовалютам.

Речь зашла о цифровых валютах центральных банков. Чем они будут отличаться от криптовалют? Главное отличие цифровых валют от криптовалют в том, что эмиссией первых будут заниматься центральные банки, то есть средства физлиц и юрлиц (цифровые валюты) в будущем будут храниться в центральных банках, которые, как известно, обанкротиться не могут. И потерять доступ к цифровым валютам, в отличие от криптовалют, будет невозможно, поскольку все записи о наличии цифровых валют будут храниться в центробанке, поэтому владелец сможет всегда ими пользоваться.

По задумке денежных властей, цифровые валюты центральных банков должны стать альтернативой криптовалютам как более функциональный, менее волатильный и более безопасный инструмент.

В Основных направлениях денежно-кредитной политики говорится, что в 2022 году Нацбанк Беларуси планирует изучить вопрос о целесо­образности внедрения в стране цифровой валюты. В то же время Банк России 15 февраля объявил, что вместе с двенадцатью коммерческими банками приступил к тестированию платформы, позволяющей создавать кошельки в центральном банке и зачислять на них цифровые рубли.

Однако очень скоро после запуска тестирования новой формы денег стало понятно, что цифровой рубль пригодится России (а может быть, и Беларуси) не только как альтернатива криптовалютам, но и как… инструмент обхода западных санкций.

Как Беларусь и Россия могут обойти санкции

Американская газета New York Times опубликовала большую статью о том, как Кремль может попытаться обойти ограничения Белого дома.

По мнению американского издания, российский цифровой рубль и криптобиржи, которые позволяют торговать криптовалютами анонимно, «могут помочь скрыть происхождение» транзакций из России, находящейся под западными санкциями. «Это позволит зарубежным предприятиям торговать с российскими компаниями без их обнаружения», — пришли к выводу обозреватели американского издания.

Очевидно, что в свете украинских событий и западных санкций в отношении России и Беларуси для обеих стран обход санкций станет актуальной задачей. Решать ее нужно будет, чтобы расширить географию импорта и экспорта товаров. И один из вероятных инструментов обхода санкций — использование цифровых валют центральных банков, а также криптовалют.

Теоретически криптовалюты могут также являться инструментом России и Беларуси для обхода санкций. Однако проблемы могут возникнуть с конвертацией криптовалют в безналичные или наличные деньги. Ведь американские власти пытаются блокировать любые транзакции, которые осуществляются в обход санкций.

Весьма показательно, что практически сразу же после ввода российских войск в Украину администрация американского президента, по данным Bloomberg, потребовала от криптовалютных бирж поддержать экономические санкции против России и блокировать транзакции российских компаний и физлиц.

С учетом позиции и санкций западных стран Россия и Беларусь будут максимально уходить от транзакций в долларах. Для Беларуси это не новая практика. В 2007 году на фоне санкций со стороны США белорусским компаниям уже приходилось при экспорте нефтепродуктов уходить от расчетов в долларах.

Сейчас Беларуси и России придется максимально осторожно относиться не только к расчетам в долларах, но и, с учетом санкций ЕС, к расчетам в евро.

По мнению экспертов газеты «Белорусы и рынок», с учетом влияния пакетов западных санкций внедрение расчетов в цифровых валютах центральных банков стало еще более актуальной задачей как для Беларуси, так и для России.

Речь идет о том, что компании смогут осуществлять трансграничные платежи, используя цифровую валюту из своих кошельков в центральных банках. Те центральные банки, которые согласятся осуществлять взаиморасчеты друг с другом, смогут обмениваться цифровыми валютами по установленному курсу и тем самым обеспечивать взаиморасчеты предприятий.

Сейчас же счета субъектов хозяйствования обслуживают коммерческие банки. Поскольку коммерческие банки и их клиенты стремились не работать с волатильными валютами, зачастую открывались счета в долларах или евро, что было удобно, когда не было санкций, но оказалось очень некомфортно сейчас, в условиях жестких ограничений со стороны Запада. Так что в новых условиях пути обхода санкций Беларуси и России искать придется, и в этом случае цифровые валюты центральных банков могут стать весьма востребованным инструментом.

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