Сегодня вновь зашла речь о том, что Владимир Путин обещал Александру Лукашенко российское воинское звание. Об этом оба публично поговорили на пресс-конференции по итогам переговоров.
Один из журналистов спросил Путина, присвоил ли он Лукашенко звание полковника, тот ответил: “Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звание. Он сам большой начальник”.
Лукашенко парировал: “Было бы неплохо, если бы я также был полковником. Правда в том, что он (Путин – Прим.) мне обещал, но до сих пор не присвоил”.
Путин ответил: “Если обещал – сделаем”.
Напомним, что в начале февраля Лукашенко заявил, что Путин обещал ему воинское звание полковника, но пока не сдержал своего обещания.
“Я подполковник, я же не могу себе звезду генералиссимуса повесить, или генерала. Путин – полковник, обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил”, – возмутился Лукашенко в разговоре с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.
На уточняющий вопрос, какое воинское звание может предоставить ему президент России, Лукашенко ответил: “Полковника российской армии”.
Зачем Александру Лукашенко российское воинское звание, совершенно непонятно. Разве что ради российской военной пенсии…
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